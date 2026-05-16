"Bitter und brutal": MSV Duisburg nach verspieltem Aufstieg enttäuscht

Riesig war die Enttäuschung beim MSV Duisburg, nachdem die Mannschaft am letzten Spieltag der 3. Liga noch den schon sicher geglaubten Relegationsplatz verspielt hat. Die Zebras kamen vor ausverkauftem Haus im Wedaustadion nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln hinaus. Da Verfolger Rot-Weiss Essen sein Spiel beim SSV Ulm in letzter Sekunde noch gewinnen konnte, zog der Revierrivale an den Meiderichern vorbei und sicherte sich die Extra-Chance gegen die drittletzte Mannschaft aus der 2. Bundesliga.
Mit gesenktem Haupt verließen die Spieler des MSV den Rasen nach dem letzten Akt in dieser Spielzeit. Die meisten gingen direkt in die Kabine, Can Coskun und Florian Krüger stellten sich der wartenden Presse. "Wir können es nicht fassen. Dramatischer kann es wohl kaum laufen. Es ist brutal. Ich bin stolz auf die Jungs", erklärte Can Coskun. Kurz zuvor endete die Partie zwischen dem MSV und der Kölner Viktoria unentschieden. Zu wenig für den angepeilten Relegationsrang, um den es ein echtes Herzschlagfinale gab.
"Wir wollten es unbedingt. Das hat man auch von der ersten Sekunde an gesehen. Wie in den vergangenen Wochen hat uns dann aber ein wenig das Spielglück gefehlt. Mit dem Gegentor ist ein richtiger Bruch durch die Mannschaft und das Stadion gegangen. Wir haben etwas gebraucht, um das abzuschütteln. Am Ende haben wir es nochmal versucht, es sollte nicht sein", fasste Krüger das bittere Saisonfinale zusammen.
"Ich will zum Spiel gar nichts sagen. Die Situation ist sowas von brutal und bitter. Ich glaube, man hat auch heute gesehen, dass der Kopf schon entscheidend ist. Wir waren, finde ich, ganz gut im Spiel, dann kriegen wir das Gegentor und dann hat man schon gemerkt, da müssen wir uns richtig schütteln. Wir haben uns nicht mehr erholt und die ganze Dramaturgie war dann so", sagte Cheftrainer Dietmar Hirsch auf der abschließenden Pressekonferenz. Der Coach betonte, er müsse jetzt sich und die Spieler wieder aufbauen. Ein schwieriges Unterfangen, immerhin spielte der Aufsteiger die gesamte Saison um den Aufstieg mit.
Eine Chance, um die Saison noch mit einem positiven Abschluss zu versehen, besteht am kommenden Samstag. Dann trifft der MSV im Endspiel um den Niederrheinpokal auf den SC St. Tönis. Vorab ist aber schon klar, dass sowohl die Zebras als auch der Oberligist in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen.
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