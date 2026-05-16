Freude beim SC St. Tönis: Oberligist ist im DFB-Pokal dabei

Der SC St. Tönis spielt im DFB-Pokal. – Foto: Jens Terhardt

Mit gebanntem Blick verfolgte der SC St. Tönis am Mittag das Geschehen im Duisburger Wedaustadion. Der Oberligist trifft im Endspiel um den Niederrheinpokal auf den MSV Duisburg, abhängig von der Abschlussplatzierung der Zebras in der 3. Liga könnte sich aber schon im Vorfeld entscheiden, ob St. Tönis in der kommenden Saison im DFB-Pokal teilnehmen darf.

Die Ausgangslage war klar: Beendet der MSV die Saison mindestens auf Tabellenplatz vier, wäre der SC St. Tönis in der kommenden Spielzeit sicher im DFB-Pokal dabei. Die Zebras gingen als Dritter in den letzten Spieltag, punktgleich mit dem Revierrivalen Rot-Weiss Essen. Für die beiden Traditionsvereine war vom direkten Aufstiegsplatz, über den Relegationsrang bis zum Scheitern auf der Ziellinie noch alles möglich, entsprechend spannend die Konstellation am letzten Spieltag. Am Ende verpasste Duisburg die Relegation und musste RWE in letzter Sekunde an sich vorbeiziehen lassen, Rang vier war nach dem 1:1 gegen Viktoria Köln aber sicher und damit auch der Einzug von St. Tönis in den DFB-Pokal.

Damit ist aber auch klar, dass das Endspiel um den Niederrheinpokal nur noch einen bedingten sportlichen Anreiz bietet. Ja, jede Mannschaft will am Ende den Pott in die Vitrine stellen, doch viel wichtiger ist die Teilnahme am DFB-Pokal. Dort winkt in der ersten Runde eine untere sechsstellige Summe, die sowohl in Duisburg als auch in St. Tönis eine willkommene Bereicherung des Etats wäre. Zusammen mit RWE nehmen in Summe sogar drei Mannschaft vom Niederrhein am Pokal-Wettbewerb teil.