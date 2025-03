Bielefeld II dürfte doch sofort aufsteigen - FuPa erklärt wann!

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die Wiedereingliederung beschlossen . Eine offizielle Mitteilung von Seiten des Verbands steht aber noch aus. So wird weiter über die Konditionen spekuliert. Klar war zunächst, dass für zwei Jahre kein Aufstiegsrecht besteht. Doch wie die Lokalpresse "Neue Westfälische" berichtet, gibt es ein Schlupfloch für den DSC Arminia Bielefeld II, wenn sich keine zwei Aufsteiger finden lassen.

Was heißt das?

Und genau dies soll dem DSC Arminia Bielefeld II ermöglicht werden. Erreichen die Ostwestfalen eine Top 4-Platzierung und maximal nur ein Konkurrent unter den Top 4 möchte bzw. darf in die Regionalliga West aufsteigen, rückt die Arminia nach und darf trotz des "Deals" des zweijährigen Aufstiegsverzichts vorzeitig in die Regionalliga aufsteigen.

Die allgemeine Voraussetzung für einen Aufstieg der 2. Mannschaft in die Regionalliga West bleibt natürlich auch der Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Bundesliga. Aktuell rangiert die Arminia in der 3. Liga einen Punkt hinter dem Relegationsrang.