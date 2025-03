Oberliga Westfalen: Der "Bielefeld U23-Deal" - Was bisher bekannt ist

Am gestrigen Abend fand eine Videokonferenz des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) mit den Oberligisten statt. Nach FuPa-Informationen bestehen keine Zweifel daran, dass der wieder einzugliedernden 2.Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld das Startrecht für die Oberliga Westfalen erteilt wird. Dies machten die Verbandsfunktionäre den Oberligisten deutlich. Im Vordergrund steht wie beim VfL Bochum vor einem Jahr die sportlich passende Nachwuchsförderung für einen Verein mit Nachwuchsleistungszentrum.

Ein ganz besonderer Deal soll aber mit den Verantwortlichen des DSC Arminia Bielefeld ausgehandelt worden sein. Immerhin spielt Bielefeld im Gegensatz zu Bundesligist VfL Bochum, der zur laufenden Spielzeit seine U21 reaktiviert hat und aktuell in die Regionalliga West strebt, aktuell nur in der 3. Liga.

Demnach erhält die Bielefelder U23 für zwei Jahre kein Aufstiegsrecht und darf damit vorerst nicht in die Regionalliga aufsteigen. Dies soll nach FuPa-Informationen auch ein Entgegenkommen für die ambitionierten Oberligisten sein, die kurzfristig diesen Erfolg anstreben und damit durch die Bielefelder Wiedereingliederung vorerst keine Konkurrenz im Aufstiegskampf erhalten. Anzumerken ist, dass Bielefeld II aber eh erst aufsteigen dürfte, wenn Bielefeld I in die 2. Bundesliga aufsteigt (aktuell Platz 4 in der 3. Liga).