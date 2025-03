Bielefelds Oberliga-Rückkehr offiziell: FLVW entscheidet ruckzuck

„Wir sind sehr glücklich, dass wir künftig wieder mit einer leistungsorientierten U21 am Spielbetrieb teilnehmen werden. Für uns ist die Wiedereinführung ein wichtiger, strategischer Baustein, um talentierten Nachwuchsspielern eine Perspektive zu bieten, den Übergang in den Herrenfußball zu verbessern und um die Jungs an den Profibereich heranzuführen. Dafür haben wir intensiv an einem nachhaltigen sowie klaren Konzept gearbeitet und jetzt den passenden Rahmen für eine U21 geschaffen“, erklärt Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.



„Seit Beginn unserer Überlegungen haben wir eine gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des FLVW. Auch die DSC-Gremien haben das Vorhaben begrüßt und uns bei der Entscheidung zu jeder Zeit unterstützt. Mit der finalen Zusage, dass unsere Mannschaft in der Oberliga Westfalen antreten darf, können wir unsere Planungen für die kommende Saison weiter vorantreiben und in naher Zukunft auch weitere Schritte präsentieren“, schließt Mutzel ab.

Westfalenliga-Vizemeister schauen in die Röhre

Nach FuPa-Informationen wird die Oberliga Westfalen jedoch nicht unbedingt auf 20 Mannschaften aufgestockt. Die Pläne des FLVW sind, den DSC Arminia Bielefeld als aktuell 19. Mannschaft in die Oberliga Westfalen aufzunehmen, da derzeit nur Türkspor Dortmund aus der Regionalliga West in die heimische Oberliga absteigt.

Das eigentlich bislang von vielen Vereinen erhoffte Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister entfällt damit definitiv! Steigt mindestens ein weiterer westfälischer Regionalligist ab, käme es in der kommenden Saison zu 20 Oberliga-Mannschaften.