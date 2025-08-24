Biebricher Fohlenelf triumphiert in Zeilsheim

Frankfurt. Biebrich 02 ließ auf die Niederlage in Walluf einen starken Auftritt beim SV Zeilsheim folgen – 3:1 siegte die Fohlenelf von Trainer Nazir Saridogan.

Riesige Reaktion der 02er nach dem 1:3 in Walluf. Ohne Niko Puchalla, Maurice Pinger und John Reith (alle Urlaub) bot Trainer Nazir Saridogan mit Marco Waldraff und Derrick Amoako zwei Routiniers auf – und daneben eine U21-Combo bestehend aus gerade aufgerückten A-Jugendlichen und den im Vorjahr dazugekommenen Eigengewächsen.

„Wir wollten galliger und bissiger sein und nichts zulassen. Die Arbeit gegen den Ball war das Prunkstück. Und nach vorne hätten wir bei zehn klaren Chancen noch vier, fünf, sechs Tore mehr machen können“, sagte der 02-Coach nach Vollgas-Fußball bis zum Abpfiff.

Entscheidung erst kurz vor Schluss

Mit nervenaufreibender Komponente, denn das entscheidende 3:1 fiel erst kurz vor Schluss durch Joker Philipp Offermann. Von Niclas Siefert bedient, hatte Nikos Iosifidis zum 0:1 getroffen, die Energieleistung von Tim Emmel brachte das zweite 02-Tor, ehe Zeilsheim aus dem Nichts herankam und der Chancen-Wucher Nazir Saridogan unter Strom setzte, doch am Ende wurde aus Anspannung Jubel. Die 02er sollten nun daheim auf den FC Waldbrunn treffen, haben aber das Heimrecht getauscht und treten jetzt zunächst in Waldbrunn an (Fr., 19.30 Uhr).

Der SV Zeilsheim war leider trotz mehrmaliger Versuche bei verschiedenen Ansprechpartnern nicht für eine Stellungnahme zum Spielgeschehen zu erreichen.

02: M. Neumann; Oukouiss, Emmel, Waldraff, Nuernberg, Koch, Siefert (88. Offermann), Herranz, Tabira (72. Zornhagen), Amoako, Iosifidis.

Tore: 0:1 Iosifidis (23.), 0:2 Emmel (41.), 1:2 L. Bianco (63.), 1:3 Offermann (89.). – Zuschauer: 150. – Gelb-Rot: Türkmen (65./Zeilsheim).