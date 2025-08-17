Am Boden: Der SV Zeilsheim musste beim TSV Steinbach Haiger II eine heftige Niederlage einstecken. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

0:8! Debakel für SV Zeilsheim in Haiger Beim Regionalliga-Unterbau sehen die Zeilsheimer kein Land +++ Strauch: "Haben jeden Fehler brutal ausgenutzt" Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte TSV Steinbach II SV Zeilsheim

Steinbach-Haiger. Null zu acht: Angesichts einer solchen Klatsche, geriet selbst Zeilsheims langjähriger Vorsitzender Peter Strauch ins Grübeln. Eine solch hohe Niederlage zu Verbandsliga-Zeiten hat auch der Vereinsboss in Jahrzehnten selten erlebt. "Es gab mal ein 2:10 in Ederbergland, das ist aber schon gut 20 Jahre her", sagte Strauch auf der Heimfahrt aus Mittelhessen.