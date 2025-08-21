Re-Live: Hornau demontiert Zeilsheim im Derby

Kelkheim. Hornaus Trainer Andreas Klöckner hatte eine Show versprochen - und sein Team hat geliefert. Die TuS Hornau besiegten im Verbandsliga-Derby der beiden Main-Taunus-Rivalen den SV Zeilsheim mit 5:2. Nach anfänglicher Abtastphase kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel und zeigten große Lücken in der Defensive der Gäste auf. Luka Morlac, Niklas Kern per Foulelfmeter und Lukas Wintermeier brachten die TuS komfortabel in Front, Takuto Tanaka verkürzte mit der einzigen Zeilsheimer Offensivaktion auf 1:3. Doch nach der Pause ging es weiter: Immer wieder setzten die Hornauer Nadelstiche und kamen durch Morlac zum 4:1. Wieder verkürzte Zeilsheim, stellte durch den eingewechselten Levin Pekcan auf 4:2. Doch im Gegenzug erzielte Lukas Wintermeier den Endstand zum 5:2. Zu allem Überfluss sah Zeilsheims Dino Kurbegovic noch Gelb-Rot. Schaut euch jetzt alle Szenen der Partie nochmal im Re-Live an.

