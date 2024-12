Biebrich 02 ist in Pohlheim auf Revanche für Hinspiel-2:3 aus

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Eine Mannschaft, die viel spielerische Qualität hat und sich auch nicht vom Spielstand beirren lässt“, erinnert sich 02-Coach Nazir Saridogan an das Hinspiel, in dem seine Mannen spät mit 2:3 verloren hatten. „Es wird ein sehr schweres Spiel“, weiß Saridogan, der gegen Marburg eine Top-Leistung seiner Mannschaft gesehen hatte. Besonders Nikos Iosifidis überragte in neuer Rolle als Mittelstürmer. „Er kam sehr schnell in seine Form zurück“, sieht Saridogan den Youngster auch in Pohlheim als Option für die „Neun“.