Bezirkspokal Enz/Murr: Die Paarungen der 2. Runde stehen fest

In einer Nachtschicht im Haus von Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht wurden die Paarungen der 2. Runde im Bezirkspokal Enz/Murr ausgelost. Interessante Paarungen, unter anderem die Bezirksligaduelle zwischen dem FV Dersim Sport Ludwigsburg und dem SV Pattonville oder FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (U23) gegen die Spvgg Besigheim, aber auch TSV Münchingen III gegen SV Leonberg/Eltingen versprechen Spannung und Tore. Gespielt wird am 19.09.2024, bevor dann am 20.09.2024 die Liveauslosung der 3. Runde im Livestream aus Aldingen ab 19 Uhr über die Bühne geht. Das sind die Spiele der 2. Runde: