Bezirksliga: Wildes Torspektakel in Finthen Fontana verliert gegen SV Gunterslum 3:4 +++ Fortuna Mombach verpasst Tabellenführung

RHEINHESSEN. Landesliga-Absteiger Fortuna Mombach hat die Chance verpasst, als Tabellenführer zu überwintern. Dafür wären am letzten Spieltag des Jahres in der Bezirksliga Rheinhessen drei Punkte beim FSV Nieder-Olm nötig gewesen – doch das Match endete torlos. Fontana Finthen geht nach dem 3:4 gegen den SV Guntersblum als Tabellenzwölfter in die lange Winterpause. Eine böse Überraschung erlebten der Marienborner Verbandsliga-Unterbau beim 0:3 gegen den auswärtsstarken FSV Saulheim und der SV Klein-Winternheim, der die Partie bei Schlusslicht und heißen Abstiegskandidaten TSV Gau-Odernheim II mit 1:3 in die Binsen setzte. Die mit Spannung erwartete Auseinandersetzung zwischen dem nicht nur kampfstarken Aufsteiger TSV Mommenheim und dem offensivfreudigen Aufstiegsmitfavoriten SV Horchheim musste ebenso wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden wie das Kellerduell zwischen TuS Framersheim und TSV Zornheim. „Wir hätten sehr gerne gespielt“, betonte TSV-Vize Fabian Tautenhahn. „Aber die Gemeinde hatte den Platz gesperrt.“