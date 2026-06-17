Bezirksliga West und Ost mit 17 Teams: Elf sind neu dabei

Siegten deutlich am Ende der Relegation und bleiben in der Bezirksliga: Der TSV Lohr am Main. – Foto: Julien Christ

Zwei Absteiger und vier Neulinge ergänzen die Bezirksliga Unterfranken Ost zur kommenden Saison. Aus der Kreisliga verstärken der TV Haßfurt, die SG Schleerieth, der FC Thulba und der 1. FC Untererthal das insgesamt 17 Mannschaften starke Teilnehmerfeld. Ebenfalls fortan in der Bezirksliga Ost zu finden sind die beiden Landesliga-Absteiger 1. FC Fuchsstadt und die DJK Dampfach mit ihrem neuen Trainer André Wagner.

Quintett um Würzburger Kickers II verstärkt Westen – zwei Landesliga-Absteiger im Osten

Die West-Staffel der Bezirksliga in Unterfranken wird zur Saison 2026/27 durch den Landesliga-Absteiger ASV Rimpar sowie die drei Kreisliga-Aufsteiger BSC Schweinheim, TSV Uettingen und ETSV Würzburg verstärkt. Ergänzt wird die ebenfalls 17 Teams umfassende Liga durch die Reserve der Würzburger Kickers, die am grünen Tisch direkt aus der Kreisklasse in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Nicht nur für den ASV Rimpar, „die große Unbekannte“ in der West-Staffel.