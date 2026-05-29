ASV selbstbewusst nach Landesliga-Aus: „Würzburg als große Unbekannte“

Der Abstieg in die Bezirksliga war am Ende eindeutig. Acht Punkte fehlten dem ASV Rimpar in der Landesliga Nordwest auf einen Relegationsplatz. Doch Hoffnung keimt auf, dass es bald wieder bergauf geht.
Nach einem Abstieg herrscht in der Regel reges Treiben: Spieler kommen, Spieler gehen. Beim ASV Rimpar hält sich das Treiben jedoch in Grenzen, auch wenn es namhafte Zu- und Abgänge zu vermelden gibt. „Es ist gut, dass wir das Gros der Mannschaft halten konnten“, sagt Matthias Schmelzeisen, Sportlicher Leiter des ASV.
Sechs Spieler verlassen den Verein im Sommer: Madaani Seidu, Ali Heidari, Felix Deißenberger, Antonio Sicaja, Mamadou Ba und Oliver Makulik laufen in der neuen Saison nicht mehr im ASV-Trikot auf. Zudem verliert der Verein Teammanager Tristan Hofmann, der als Co-Trainer zum SSV Kitzingen wechselt.
Wie schwierig es ist, den Kader umzubauen? „Das große Plus, dass wir mit der Landesliga werben konnten, ist nicht mehr gegeben. Als direkter Absteiger ist es immer schwieriger. Man muss eine sportliche Perspektive aufzeigen, die die Ist-Situation aktuell nicht hergibt“, erklärt Schmelzeisen die Ausgangslage gegenüber FuPa.
Dennoch habe der Verein eine solide Basis für die kommende Spielzeit. Auf der Zugangsseite stehen mit Vincent Wolz (Würzburger Kickers U19), Nico Röding (SV Oberpleichfeld/DJK Dipbach) und Rückkehrer Marcel Böhm (TG Höchberg) bereits die ersten punktuellen Verstärkungen fest. „Bei Marcel wissen wir, was wir bekommen. Er passt menschlich zu 100 Prozent zu uns“, so der Sportliche Leiter. Bei Röding hoffe man auf Soforthilfe. „Mit Nico bekommen wir einen ganz spannenden Neuner, der eine hohe Abschlussqualität hat und in seinem Heimatverein in der Kreisliga sehr viele Tore geschossen hat", wird Trainer Redelberger auf Instagram zitiert. "Wir sind sehr gespannt auf seine Entwicklung und hoffen auf viele Tore und Jahre beim ASV Rimpar.“
Zudem rücken mit Ben Lukas und Yannik Leixner zwei Talente aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich auf. Wie bei Wolz gilt hier: „Die Jungs sind super ausgebildet, müssen jetzt aber im Herrenbereich ankommen. Das geht nur über das Training und die entsprechende Spielzeit", so Schmelzeisen. Ebenfalls fix ist der Transfer eines weiteren Offensivspielers, dessen Name jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt offiziell bekannt gegeben wird.
„Stand heute sind das unsere Wechsel. Trotzdem kann nochmal etwas passieren, weil jemand etwas Neues hat. Auf mündliche Zusagen kann man sich im Fußball leider nicht mehr so verlassen", so Schmelzeisen. „Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Wir sind ja jetzt auch darauf angewiesen, Spieler zu holen.“
Vor einem Zerfall in der Bezirksliga hat Rimpar keine Angst, da das Fundament stimme, so Schmelzeisen: „Wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir finanziell sehr stabil stehen."
Angriff auf den direkten Wiederaufstieg? „Wir haben einen gewissen Anspruch, aber wir wissen auch, wie schwer ein Aufstieg ist“, bremst Schmelzeisen die Erwartungen. In der Bezirksliga erwarte er ein starkes Teilnehmerfeld mit hoher Leistungsdichte. Der TuS Röllbach spielt noch in der Landesliga-Relegation, andere Teams drängen zudem seit Jahren nach oben.
Besonders eine Mannschaft gilt dabei als schwer berechenbar. "Die Würzburger Kickers sind die große Unbekannte. Es wird spannend, wie ihr Kader aussehen wird", sagt Schmelzeisen über den Quereinstieg der Kickers-Reserve in die Bezirksliga. Im Worst Case könnten die Würzburger den einzigen direkten Aufstiegsplatz übernehmen – und dann bliebe für die übrigen Bezirksligisten nur mehr ein Relegationsplatz. Trotzdem hat der ASV Ambitionen: "Das obere Drittel muss der Anspruch sein."