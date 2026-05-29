ASV selbstbewusst nach Landesliga-Aus: „Würzburg als große Unbekannte“ Quartett verstärkt den Landesliga-Absteiger +++ Rimpar formuliert gewissen Anspruch in der Bezirksliga von Boris Manz · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Gibt beim ASV Rimpar weiter die Richtung als Cheftrainer vor: Thomas Redelberger. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Der Abstieg in die Bezirksliga war am Ende eindeutig. Acht Punkte fehlten dem ASV Rimpar in der Landesliga Nordwest auf einen Relegationsplatz. Doch Hoffnung keimt auf, dass es bald wieder bergauf geht.

Nach einem Abstieg herrscht in der Regel reges Treiben: Spieler kommen, Spieler gehen. Beim ASV Rimpar hält sich das Treiben jedoch in Grenzen, auch wenn es namhafte Zu- und Abgänge zu vermelden gibt. „Es ist gut, dass wir das Gros der Mannschaft halten konnten“, sagt Matthias Schmelzeisen, Sportlicher Leiter des ASV. Ein Rückkehrer, ein Kreisliga-Torjäger und ein Talent der Würzburger Kickers heuern beim ASV Rimpar an Sechs Spieler verlassen den Verein im Sommer: Madaani Seidu, Ali Heidari, Felix Deißenberger, Antonio Sicaja, Mamadou Ba und Oliver Makulik laufen in der neuen Saison nicht mehr im ASV-Trikot auf. Zudem verliert der Verein Teammanager Tristan Hofmann, der als Co-Trainer zum SSV Kitzingen wechselt.

Wie schwierig es ist, den Kader umzubauen? „Das große Plus, dass wir mit der Landesliga werben konnten, ist nicht mehr gegeben. Als direkter Absteiger ist es immer schwieriger. Man muss eine sportliche Perspektive aufzeigen, die die Ist-Situation aktuell nicht hergibt“, erklärt Schmelzeisen die Ausgangslage gegenüber FuPa. Dennoch habe der Verein eine solide Basis für die kommende Spielzeit. Auf der Zugangsseite stehen mit Vincent Wolz (Würzburger Kickers U19), Nico Röding (SV Oberpleichfeld/DJK Dipbach) und Rückkehrer Marcel Böhm (TG Höchberg) bereits die ersten punktuellen Verstärkungen fest. „Bei Marcel wissen wir, was wir bekommen. Er passt menschlich zu 100 Prozent zu uns“, so der Sportliche Leiter. Bei Röding hoffe man auf Soforthilfe. „Mit Nico bekommen wir einen ganz spannenden Neuner, der eine hohe Abschlussqualität hat und in seinem Heimatverein in der Kreisliga sehr viele Tore geschossen hat", wird Trainer Redelberger auf Instagram zitiert. "Wir sind sehr gespannt auf seine Entwicklung und hoffen auf viele Tore und Jahre beim ASV Rimpar.“