»Wunschtrainer« kommt aus Bamberg – DJK verabschiedet Quartett Neustart nach Landesliga-Abstieg unter André Wagner +++ Vier Spieler offiziell verabschiedet von Boris Manz · Heute, 13:21 Uhr · 0 Leser

Der neue Trainer bei der DJK Dampfach: André Wagner. – Foto: Andreas Roith

Die DJK Dampfach bereitet sich nach dem bitteren Landesliga-Abstieg auf die neue Saison vor. In der Bezirksliga übernehmen André Wagner und Laura Weidner.

Die DJK Dampfach präsentiert ein neues Trainerduo: André Wagner übernimmt als Cheftrainer den Landesliga-Absteiger. Als Co-Trainerin assistiert dem 38-Jährigen Laura Weidner. Wagner wird damit der Nachfolger von Oliver Kröner, der fast sieben Jahre die Geschicke beim DJK leitete. Von Eintracht Bamberg zur DJK Dampfach: Wagner bereit für "schwierige aber reizvolle Herausforderung" Wagner stand zuletzt beim FC Eintracht Bamberg an der Seitenlinie und coachte gemeinsam mit Weidner bereits die U19 in der Bayernliga. Als Spieler war Wagner unter anderem beim FC Oberhaid, in Trunstadt und beim SV Lisberg am Ball. Seine Karriere beendete er beim SC 08 Bamberg.

„Er ist unser absoluter Wunschtrainer“, so der 1. Vorstand Bernd Riedlmeier in einer Pressemitteilung. „Er hat alle Qualitäten, die er für diese Aufgabe braucht. Wir sind sehr froh, dass wir André Wagner für die DJK gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er mit der Mannschaft Erfolg haben wird.“ Vier Spieler verlassen Dampfach nach Landesliga-Abstieg: "Abschied muss nicht für immer sein" André Wagner habe sich für die DJK Dampfach entschieden, weil er in Dampfach eine erstklassige Infrastruktur, die erforderliche sportliche Führung, den Spielerkader sowie eine familiäre Atmosphäre vorfinde, heißt es im Statement. „Die Verantwortlichen haben mir ab dem ersten Gespräch das Gefühl vermittelt, der Wunschkandidat zu sein. Ich freue mich sehr auf diese durchaus schwierige aber reizvolle Herausforderung“, so Wagner.