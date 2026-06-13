»Wunschtrainer« kommt aus Bamberg – DJK verabschiedet Quartett

Die DJK Dampfach bereitet sich nach dem bitteren Landesliga-Abstieg auf die neue Saison vor. In der Bezirksliga übernehmen André Wagner und Laura Weidner.
Die DJK Dampfach präsentiert ein neues Trainerduo: André Wagner übernimmt als Cheftrainer den Landesliga-Absteiger. Als Co-Trainerin assistiert dem 38-Jährigen Laura Weidner. Wagner wird damit der Nachfolger von Oliver Kröner, der fast sieben Jahre die Geschicke beim DJK leitete.
Wagner stand zuletzt beim FC Eintracht Bamberg an der Seitenlinie und coachte gemeinsam mit Weidner bereits die U19 in der Bayernliga. Als Spieler war Wagner unter anderem beim FC Oberhaid, in Trunstadt und beim SV Lisberg am Ball. Seine Karriere beendete er beim SC 08 Bamberg.
„Er ist unser absoluter Wunschtrainer“, so der 1. Vorstand Bernd Riedlmeier in einer Pressemitteilung. „Er hat alle Qualitäten, die er für diese Aufgabe braucht. Wir sind sehr froh, dass wir André Wagner für die DJK gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er mit der Mannschaft Erfolg haben wird.“
André Wagner habe sich für die DJK Dampfach entschieden, weil er in Dampfach eine erstklassige Infrastruktur, die erforderliche sportliche Führung, den Spielerkader sowie eine familiäre Atmosphäre vorfinde, heißt es im Statement. „Die Verantwortlichen haben mir ab dem ersten Gespräch das Gefühl vermittelt, der Wunschkandidat zu sein. Ich freue mich sehr auf diese durchaus schwierige aber reizvolle Herausforderung“, so Wagner.
Das erste Training unter dem neuen Trainer fand am 12. Juni statt. Nicht mehr an Bord ist ein Quartett. Daniel Werb, Kevin Moser, Felix Müller und Rafael Werner haben den Verein im Sommer verlassen. "Wir bedanken uns bei Daniel, Kevin, Müller und Rafael für Ihren Einsatz und Ihre Leidenschaft mit der Sie für die DJK gekämpft und gespielt haben. Ein Abschied muss ja nicht für immer sein - viel Erfolg in den neuen Vereinen und bleibt verletzungsfrei", kommentiert der Verein die Abschiede.