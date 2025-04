Bezirksliga-Rückzug am 30. April: Abmeldung sorgt für zwei Absteiger

Der Nächste, bitte! Worüber FuPa Niederrhein schon spekuliert hat, wurde am 30. April offiziell: Der FC Taxi Duisburg zieht aus der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, zurück und sorgt dafür für einen weiteren Abstieg: Auch der ehemalige Oberliga-Klub FSV Duisburg muss wegen der Taxi-Entscheidung in die Kreisliga A absteigen.

Die verschiedenen Rückzüge haben die Tabelle natürlich in allen Ligen beeinflusst, da bis zum 30. April alle Punkte, die von oder gegen das zurückgezogene Team geholt wurden, annulliert und abgezogen werden. Im Falle von Taxi Duisburg hat diese Entscheidung aber auch einen Mit-Abstieg zur Folge: Der FSV Duisburg verliert sechs Punkte und ist damit abgestiegen. Damit muss der ehemalige Oberligist zum dritten Mal in Folge den Gang in eine tiefere Klasse antreten, spielt statt in der Oberliga Niederrhein (noch bis 2023) demnächst in der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim. Vielleicht sogar gegen Taxi Duisburg.

Welche Folgen die Taxi-Entscheidung außerdem hatte, könnt ihr in der aktualisierten Tabelle nachvollziehen: