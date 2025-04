Landesliga-Hammer: 1. FC Viersen zieht mit sofortiger Wirkung zurück

Das ist ein echter Hammer: Der 1. FC Viersen zieht mit sofortiger Wirkung aus der Landesliga, Gruppe 1, zurück - und das hat Auswirkungen auf die gesamte Liga! Durch den Rückzug Ende April entgeht Viersen einem drohenden Punktabzug ab dem 1. Mai und kann durch die vorzeitige Abmeldung ab sofort die Reserve-Mannschaft in der Kreisliga A unterstützen. Diese Entscheidung hat aber auch direkte Auswirkungen auf alle Gegner in der Landesliga.

Das Heimspiel am 29. Spieltag gegen die SG Unterrath (0:4) war also das letzte Spiel des 1. FC Viersen. Gerüchte hatte es zuletzt bereits gegeben, jetzt ist die Abmeldung also offiziell. Viersen wäre aller Wahrscheinlichkeit nach ohnehin abgestiegen, schließlich rangiert das Team seit Wochen auf Rang 17 und hängt bereits deutlich abgeschlagen im Tabellenkeller. Der Rückzug des KFC Uerdingen hatte die Ausgangslage ohnehin nochmal verschlechtert, weil durch diese Maßnahme auch die Tabellen-15. der beiden Landesliga-Gruppen absteigen .

Wie sich die Tabelle genau verändert, seht ihr nachfolgend:

Tabelle der Landesliga, Gruppe 1

1. VfL Jüchen-Garzweiler 27 17-7-3 64:32 58 (Aufstieg zur Oberliga)

2. FC Kosova Düsseldorf (Auf) 27 17-4-6 61:27 55 (Aufstieg zur Oberliga)

_________

3. FC Remscheid 27 16-5-6 52:29 53

4. Holzheimer SG 27 16-3-8 68:44 51

5. DV Solingen 27 13-9-5 57:32 48

6. VfB 03 Hilden II 27 13-5-9 62:48 44

7. ASV Einigkeit Süchteln 27 11-7-9 60:49 40

8. SG Unterrath 27 11-6-10 58:52 39

9. SSV Bergisch Born (Auf) 27 11-5-11 66:73 38

10. TuRU Düsseldorf 28 10-6-12 45:49 36

11. SC Kapellen-Erft 27 9-7-11 43:43 34

12. SC Velbert 27 9-7-11 42:48 34

13. Victoria Mennrath 27 9-5-13 44:64 32

_________

14. VSF Amern 27 8-4-15 43:67 28 (möglicher Relegationsplatz)

_________

Ab hier direkter Abstieg in die Bezirksliga

15. VfR Krefeld-Fischeln (Auf) 28 7-6-15 45:59 27

16. Cronenberger SC 27 6-5-16 37:60 23

17. DJK Fortuna Dilkrath 28 1-3-24 28:99 6

18. 1. FC Viersen zg. 0 0-0-0 0:0 0

Die Stellungnahme des 1. FC Viersen zum Rückzug

Der 1. FC Viersen hat sich in einer Stellungnahme wie folgt geäußert:

"Der 1. FC Viersen 05 e.V. sieht sich aufgrund der aktuellen personellen Lage gezwungen, den Rückzug seiner ersten Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb der Landesliga bekannt zu geben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, doch die anhaltenden Herausforderungen im Personalbereich lassen keine andere Möglichkeit zu.

Sportlich spiegelt sich die angespannte Situation ebenfalls deutlich wider:

Unsere erste Mannschaft belegt in der Landesliga Gruppe 1 den 17. Tabellenplatz. Ein Klassenerhalt ist rechnerisch nicht mehr möglich, der Abstieg steht somit bereits fest. Angesichts der sportlich aussichtslosen Lage und der personellen Engpässe war ein geordneter Rückzug der einzig verantwortungsvolle Schritt, um weiteren Schaden vom Verein abzuwenden.

In den vergangenen Wochen mussten wir zudem 15 Spielerabmeldungen in der Reserve verzeichnen. Zusätzlich mussten wir am vergangenen Sonntag zwei rote Karten sowie eine weitere Abmeldung verkraften, was die Zahl der verfügbaren Spieler noch weiter reduziert hat. Trotz intensiver Bemühungen können die entstandenen Lücken nicht geschlossen werden. Die derzeitige Personaldecke reicht nicht aus, um den Spielbetrieb für beide Seniorenmannschaften weiterhin zuverlässig und regelkonform aufrechtzuerhalten.

Unser Blick richtet sich nun nach vorn:

Der Fokus liegt auf dem Neuaufbau unserer Mannschaften – insbesondere auf der Stärkung der zweiten Mannschaft, um den Klassenerhalt in der Kreisliga A zu sichern. Zudem soll ein künftiger Neustart für beide Teams ohne Punktabzüge erfolgen, um eine stabile Basis für den sportlichen Wiederaufbau zu schaffen.

Wir bedanken uns bei allen Spielern, Unterstützern und Fans für ihr Verständnis und ihre Treue in dieser schwierigen Phase. Als Verein sind wir fest entschlossen, die aktuelle Situation anzunehmen und gemeinsam an einer nachhaltigen und erfolgreichen Zukunft zu arbeiten.

Wir werden weiterhin alles daransetzen, den Verein sportlich und organisatorisch neu aufzustellen – und hoffen auf die breite Unterstützung unserer Gemeinschaft, um bald wieder mit voller Kraft auf dem Platz zurückzukehren.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung."