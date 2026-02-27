Bezirksliga präsentiert sich in Torlaune: Hohe Ergebnisse am Freitag

Mit dem 20. Spieltag kehrt die Bezirksliga Hamburg aus der Winterpause zurück - und am Freitag steckt auch schon eine Menge drin! Auf FuPa findet ihr alles zu den Partien.
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:15 Uhr SC Egenbüttel - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TV Haseldorf - Niendorfer TSV II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - TuS Holstein Quickborn
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Lieth - TuRa Harksheide II
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Blankenese - VfL Pinneberg
So., 08.03.26 12:30 Uhr FC Union Tornesch II - Kummerfelder SV
So., 08.03.26 13:30 Uhr Heidgrabener SV - Hamburger SV IV
So., 08.03.26 15:00 Uhr Duvenstedter SV - FC Elmshorn
21. Spieltag
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Harburger Sportclub - TuS Finkenwerder
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen II - Dersimspor Hamburg
So., 08.03.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - SV Uhlenhorst-Adler
So., 08.03.26 13:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt III - FC Süderelbe II
So., 08.03.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Harburger Türksport
So., 08.03.26 13:00 Uhr Sport-Club Eilbek II - Zonguldakspor Hamburg
So., 08.03.26 13:30 Uhr Croatia Hamburg - Harburger TB
So., 08.03.26 14:30 Uhr FFC 08 Finkenwerder - TSV Neuland
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - SC Wentorf
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Meiendorfer SV - TSV Glinde
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt II - BFSV Atlantik 97
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Börnsen - Escheburger SV
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Düneberger SV - SV Hamwarde
So., 08.03.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg II - TuS Berne
So., 08.03.26 14:30 Uhr SC Schwarzenbek - TuS Aumühle-Wohltorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Concordia Hamburg II
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - SV Grün-Weiss Eimsbüttel
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SC Sperber - HFC Falke
Sa., 07.03.26 11:30 Uhr Niendorfer TSV III - TSC Wellingsbüttel
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr Eintracht Lokstedt II - VfL 93 Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TSV Sasel II - SC Sternschanze
So., 08.03.26 13:00 Uhr SC Union Altona - SC Alstertal/Langenhorn
So., 08.03.26 13:00 Uhr VfL Hammonia - HSV Barmbek-Uhlenhorst II
So., 08.03.26 13:30 Uhr HEBC Hamburg II - SV Groß Borstel
