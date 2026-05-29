Bezirksliga, Gruppe 1: ASV Mettmann dreht Partie in Weissenberg

Nach einer Stunde ging die SVG Neuss-Weissenberg am Freitagabend durch Tom Seidel gegen den ASV Mettmann in Führung, doch die Gäste schlugen zurück. Zunächst gelang Tristan Maresch sechs Minuten nach seiner Einwechslung der Augsleich, nur weitere sechs Minuten später traf Alessio Falco dann zum Sieg für den ASV, der in der Tabelle den fünften Platz bereits in die Geschichtsbücher schreiben darf.

SVG Neuss-Weissenberg – ASV Mettmann 1:2

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over (79. Ayman Masatou), Alexander Faber, Paul Winkelmann, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther (75. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Maximilian Eisenbach, Cemal Öztürk, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri (61. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 66

Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:1 Tristan Maresch (67.), 1:2 Alessio Falco (73.)

Die Spiele am Sonntag:

Sparta Bilk - SV Hösel