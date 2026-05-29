Bezirksliga, Gruppe 1: ASV Mettmann dreht Partie in Weissenberg

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.
Offen ist auch noch, ob die SG Benrath-Hassels als Dritter noch in das Rennen eingreifen kann. Platz zwei bringt immerhin die Relegation, es müsste aber ohne Alternative am Sonntag ein Sieg gegen den Lohausener SV her. Im Abstiegskampf ist derweil schon eine weitere, verbindliche Entscheidungen fallen. Rhenania Hochdahl kann nach dem Sieg des CfR Links am Mittwoch den Relegationsplatz nicht mehr erreichen und ist verbindlich als zweites Team nach dem TSV Meerbusch II abgestiegen. Die Nievenheimer müssen nun als Hochdahl am besten besiegen, um im Rennen um den Relegationsplatz zu bleiben, mehr können beide Teams nicht mehr erreichen. Am Donnerstag spielten bereits Ratingen 04/19 II und Bayer Dormagen, am Freitag traten dann die SVG Neuss-Weissenberg und der ASV Mettmann an.
>>> Hier geht es zum Bericht der Partien von Mittwoch und Donnerstag
SVG Neuss-Weissenberg – ASV Mettmann 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over (79. Ayman Masatou), Alexander Faber, Paul Winkelmann, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther (75. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Maximilian Eisenbach, Cemal Öztürk, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri (61. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:1 Tristan Maresch (67.), 1:2 Alessio Falco (73.)
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04
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