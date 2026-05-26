MSV Düsseldorf lässt VdS Nievenheim beim 8:0 keine Chance

Shohei Yamashita schlug gegend ie Nievenheimer am Dienstag dreifach zu. – Foto: Sascha Köppen

Seit Mitte März gab es Wasserstände, Vermutungen, falsche Berichte über vermeintliche Entscheidungen in sozialen Medien, die sich als bestinformiert positionieren wollten und vermutlich einfach mal geraten haben, Sportgerichtsverfahren und Einsprüche. Nun steht aber fest: Der MSV Düsseldorf wiederholt seine beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, hat also im Erfolgsfall den sofortigen Aufstieg in die Landesliga weiter selbst in der Hand. Den Auftakt macht dabei am Dienstagabend die Partie gegen die Nievenheimer, die um 19.30 Uhr beginnt und zwei Englische Wochen des MSV zum Saisonende einläutet. Wir sind für Euch mit einem Liveticker vor Ort dabei, damit ihr nichts von der spannenden Aufstiegsentscheidung verpasst.

Nach der Entscheidung des Verbandssportgerichts der vorigen Woche, welches die Entscheidung auf Bezirksebene zur Neuansetzung der beiden Spiele bestätigt hatte, wurden dem MSV die sechs Punkte zunächst abgezogen, wodurch die TSV Eller nun mit drei Zählern Vorsprung vorne ist und die SG Benrath-Hassels punktgleich mit dem MSV ist. Würde der MSV am Dienstag die Partie gegen Nievenheim für sich entscheiden, wäre er nach Punkten gleichauf mit der TSV, bevor es dann am kommenden Sonntag zum direkten Duell zwischen Eller und dem MSV kommt. Schon bei einem Remis am Sonntag hätte der MSV mit seinem weiteren Spiel in der Hinterhand alle Karten im Aufstiegsrennen auf seiner Seite. Siegt aber die TSV, so hat sie in jedem Fall bei einer Punktgleichheit am Saisonende auch den direkten Vergleich gewonnen, was durchaus von enormer Wichtigkeit sein könnte, zählt dieser doch bei Punktgleichheit - und nicht die Tordifferenz. Ebenso entscheidend ist das Spiel aber auch für die Gäste. Die könnten sich schon mit einem Punkt auf den Abstiegs-Relegationsplatz verbessern, sind aber natürlich der klare Außenseiter.

Liveticker, Fotogalerie und aktueller Spielbericht

Es wird also spannend am Dienstagabend, und ihr seid hier genau an der richtigen Stelle, um den Liveticker bei FuPa zu verfolgen. Später gibt es dann auch noch Fotos und einen aktuellen Bericht zur Partie.