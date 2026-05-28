Bezirksliga, Gruppe 1: Ratingen II siegt 3:1 gegen Bayer Dormagen

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.
Zwei Partien des vorletzten Spieltages standen aber schon am Mittwochnund Donnerstag auf dem Programm. Dabei hat der CfR Links in einem Zehn-Tore-Spiel am Mittwoch einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Abstiegs-Relegation gemacht, und Ratingen 04/19 II hat seine Chance gewahrt, am letzten Spieltag Bayer Dormagen noch zu überholen und die Saison noch einstellig zu beenden.
CfR Links Düsseldorf – SV Uedesheim 6:4
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers, Marius Möller (46. Yuto Matsuda), Thomas Ntanos, Malte Boermans, Takuya Kitamura (72. Adams Kreuer), Paschalis Ivantzikis (67. Raphael van der Berg), Marvin Mainz, Andre Kobe (79. Dieu - Merci Kiaku), Sidney Sam (49. Nicolai Hoppe) - Trainer: Panagiotis Liomas
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe (23. Semih Luca Ödemis), Yasuhito Sunohara (66. Erwin Walburg), Daniel Ferber (66. Tim Jenckel), Nico In Het Panhuis, Andre Speer (72. Zerkrija Cerkini), Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas, Felix Frason, Gabriel August (81. Ferdi Walburg), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Felix Frason (16.), 1:1 Korbinian Beckers (20.), 1:2 Malte Boermans (32. Eigentor), 1:3 Maik Ferber (37. Foulelfmeter), 2:3 Paschalis Ivantzikis (43. Foulelfmeter), 3:3 Paschalis Ivantzikis (45.+3), 4:3 Andre Kobe (56.), 5:3 Marvin Mainz (58.), 6:3 Marvin Mainz (61.), 6:4 Luis Winfried (75.)
Ratingen 04/19 U23 II – TSV Bayer Dormagen 3:1
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa (72. Taygan Lofcali), Maksym Kliushnychenko (91. Luc Henri Hunold), Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Leo Kaiser (80. Florian Rexha), Edin Hadzibajramovic, Ben Collin Gubsch (87. Swaraj Naik), Elias Belaarbi (61. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TSV Bayer Dormagen: Leon Malzkorn, Andre Tareco-Duarte, Philip Suhr, Torben Zepke, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (84. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Alexander Hauptmann - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ben Collin Gubsch (4.), 2:0 Philipp Mokwa (28.), 2:1 Oliver Gammon (66. Foulelfmeter), 3:1 Osazuwa Victor Uwas (81.)
Rot: Oliver Gammon (67./TSV Bayer Dormagen)
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: