 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Ratingen II siegt 3:1 gegen Bayer Dormagen

Der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startete bereits am Mittwoch, (Vor-) Entscheidungen sind oben wie unten sehr gut möglich - und der CfR Links hat bereits am Mittwoch ein turbulentes Spiel für sich entschieden. Am Donnerstag führ dann Ratingen 04/19 II drei Zähler ein.

von Sascha Köppen · Heute, 22:06 Uhr · 0 Leser
Ratingens Zweite hat ihr letztes Heimspiel gewonnen. – Foto: Lea Schirrweit

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.

Zwei Partien des vorletzten Spieltages standen aber schon am Mittwochnund Donnerstag auf dem Programm. Dabei hat der CfR Links in einem Zehn-Tore-Spiel am Mittwoch einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Abstiegs-Relegation gemacht, und Ratingen 04/19 II hat seine Chance gewahrt, am letzten Spieltag Bayer Dormagen noch zu überholen und die Saison noch einstellig zu beenden.

________________

Bereits am Mittwoch spielten:

CfR Links siegt in Zehn-Tore-Knaller gegen SV Uedesheim

Gestern, 20:00 Uhr
Dem CfR Links gelang am Mittwochabend ein Big Point im Kampf um den Relegationsplatz, nach dem es zunächst allerdings gar nicht ausgesehen hatte. Den Uedesheimer Führungstreffer durch Felix Frason glich Korbinian Beckers zwar fast postwendend aus, doch nach einem Eigentor von Malte Boermans und einem verwandelten Elfmeter von Maik Ferber führten die Uedesheimer mit 3:1, es sah nach Schützenhilfe für den VdS Nievenheim aus. Doch es kam anders. Noch vor der Pause sorgte ein Doppelschlag von Paschalis Ivantzikis (einmal per Elfmeter) für das 3:3, nachd em Wechsel zog der CfR dann dank André Kobe und einem weiteren Doppelschlag von Marvin Mainz auf 6:3 davon. Zwar traf Luis Winfried nach 75 Minuten noch zum 6:4, der Sieg war den Düsseldorfern aber nicht mehr zu nehmen.

CfR Links Düsseldorf – SV Uedesheim 6:4
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers, Marius Möller (46. Yuto Matsuda), Thomas Ntanos, Malte Boermans, Takuya Kitamura (72. Adams Kreuer), Paschalis Ivantzikis (67. Raphael van der Berg), Marvin Mainz, Andre Kobe (79. Dieu - Merci Kiaku), Sidney Sam (49. Nicolai Hoppe) - Trainer: Panagiotis Liomas
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe (23. Semih Luca Ödemis), Yasuhito Sunohara (66. Erwin Walburg), Daniel Ferber (66. Tim Jenckel), Nico In Het Panhuis, Andre Speer (72. Zerkrija Cerkini), Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas, Felix Frason, Gabriel August (81. Ferdi Walburg), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Felix Frason (16.), 1:1 Korbinian Beckers (20.), 1:2 Malte Boermans (32. Eigentor), 1:3 Maik Ferber (37. Foulelfmeter), 2:3 Paschalis Ivantzikis (43. Foulelfmeter), 3:3 Paschalis Ivantzikis (45.+3), 4:3 Andre Kobe (56.), 5:3 Marvin Mainz (58.), 6:3 Marvin Mainz (61.), 6:4 Luis Winfried (75.)

Am Donnerstag traten an:

Ratingen 04/19 II siegt 3:1 gegen Bayer Dormagen

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 II hat das letzte Heimspiel der Saison mit 3:1 gegen den TSV Bayer Dormagen gewonnen und rückt damit vor dem letzten Spieltag bis auf einen Zähler an den Gegner heran, hat zudem die 40-Punkte-Marke am Donnerstag geknackt. Schon nach vier Minuten traf Ben Gubsch zur Führung für die Gastgeber, die Philipp Mokwa zum 2:0-Pausenstand ausbaute. Nach gut einer Stunde verkürzte Oliver Gammon per Foulelfmeter, sah aber offenbar unmittelbar danach die Rote Karte, was die Aufholjagd natürlich beeinflusste. Mit dem 3:1 durch Osazuwa Victor Uwas war das Spiel dann neun Minuten vor dem Ende entschieden.

Ratingen 04/19 U23 II – TSV Bayer Dormagen 3:1
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa (72. Taygan Lofcali), Maksym Kliushnychenko (91. Luc Henri Hunold), Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Leo Kaiser (80. Florian Rexha), Edin Hadzibajramovic, Ben Collin Gubsch (87. Swaraj Naik), Elias Belaarbi (61. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TSV Bayer Dormagen: Leon Malzkorn, Andre Tareco-Duarte, Philip Suhr, Torben Zepke, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (84. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Alexander Hauptmann - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ben Collin Gubsch (4.), 2:0 Philipp Mokwa (28.), 2:1 Oliver Gammon (66. Foulelfmeter), 3:1 Osazuwa Victor Uwas (81.)
Rot: Oliver Gammon (67./TSV Bayer Dormagen)

Die weiteren Partien des 33. Spieltags:

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-Weissenberg
ASV Mettmann
ASV Mettmann
20:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta Bilk
SV Hösel
SV Hösel
15:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04
MSV Düsseldorf
MSV Düsseldorf
15:00

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 Düsseldorf
TSV Meerbusch
TSV Meerbusch II
14:00

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-Hassels
Lohausener SV
Lohausener SV
15:30

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 Nievenheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania Hochdahl
15:30live

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-Süd
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-Wittlaer
15:30

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

_______________

