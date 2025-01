Bezirksliga-Dauerbrenner wagt Sprung zu Westfalenligist GW Nottuln

"Max passt genau in unser Anforderungsprofil", erklärt Nottulns Trainer Darius Schwering bei "Heimspiel-Online". Der Innenverteidiger habe eine athletische Statur, einen guten Spielaufbau und wäre zudem auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar.

Meßing stammt aus der Jugend des SuS Stadtlohn, spielte unter anderem in der U19-Westfalenliga, sammelte ab 2020 bei SG Coesfeld 06 die ersten Schritte im Seniorenbereich und kehrte 2023 als gestandener Bezirksliga-Verteidiger zum SuS zurück. In Stadtlohn kam Meßing bis zur Winterpause in jedem Spiel zum Einsatz und verpasste lediglich 42 Spielminuten. Niemand hat in der Mannschaft von Trainer Hendrik Maduschka mehr Spielminuten auf dem Konto.