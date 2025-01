Coup: TuS Hiltrup schnappt sich Kapitän und Urgestein vom Ligarivalen

Überraschungstransfer in der Westfalenliga Staffel 1: Felix Hesker, Kapitän und Urgestein der DJK GW Nottuln, verlässt seinen Jugendverein im Sommer für Tabellenführer TuS Hiltrup.

"Dass jemand wie Felix sich für uns entscheidet, ist bei der Verwurzelung in Nottuln und anderer weiterer Konkurrenten alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, erläutert Hiltrups Sportvorstand Dr. Raul Prieto, der in der Verpflichtung einen weiteren Baustein darin sieht, ambitionierten Fußball in Hiltrup spielen zu lassen.

Von der U13 an spielte Felix Hesker für GW Nottuln, führte die erste Seniorenmannschaft langjährig als Kapitän an und absolvierte bislang satte 199 Spiele für die Elf aus dem Kreis Coesfeld. Umso überraschender scheint auf dem ersten Blick der Wechsel nach Hiltrup, auf dem zweiten Blick dürfen sich die Münsteraner aber berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Oberliga machen – ein Argument, dass den 28-Jährigen zu einem Tapetenwechsel motiviert haben dürfte.