 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Bezirksliga 5 live: DSV will Platz eins verteidigen, Rheinland lauert

Bezirksliga, Gruppe 5: Der Duisburger FV 08 hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Nutzen das die Konkurrenten um den Aufstieg am Sonntag?

von Marcel Eichholz · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Der Duisburger SV 1900 will die Tabellenführung verteidigen.
Der Duisburger SV 1900 will die Tabellenführung verteidigen. – Foto: M.A. Roman

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit dem Topspiel zwischen dem Mülheimer SV 07 und dem Duisburger FV 08 begann der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter Duisburger SV 1900 das Kellerkind der GSG Duisburg und Verfolger Rheinland Hamborn reist zu SuS 09 Dinslaken. Die Spvgg Meiderich 06/95 will gegen den SC 1920 Oberhausen ihren Aufwärtstrend bestätigen. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Duisburger FV geht die Puste aus

Gestern, 18:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
3
2
Abpfiff

Den nächsten Rückschlag gab es für den Duisburger FV 08 am Samstagabend im Spitzenspiel beim Mülheimer SV 07. Die 08er unterlagen mit 2:3, womit die Rückeroberung der Tabellenführung misslang. Dabei begann der Abend eigentlich nach Plan. Filip Dimeski traf schon nach fünf Minuten zum 1:0 für die Gäste, nachdem die Hausherren im Spielaufbau den Ball verloren hatten. In der Folge hatten die Duisburger das Spiel im Griff, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Mit zwei gut ausgespielten Kontern drehte 07 dann Mitte des ersten Durchgangs die Partie. Beide Male traf Pascal Roenz nach Vorarbeit von Lennard Kaiser (19./28.). Mit dem 3:1 von Asim Bedirhan Simsek war die Vorentscheidung noch vor der Pause gefallen (36.). Im weiteren Verlauf überragte Mülheims Schlussmann Attila Yildiz, der zahlreiche Großchancen der 08er entschärfte. Noch einmal verkürzen konnten sie nach einem weiten Einwurf in den Strafraum, den Yasar Emin Uzun über die Linie drückte. Mehr war nicht zu holen.

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Großenbaumer SG Duisburg-Süd
Großenbaumer SG Duisburg-SüdGSG Duisburg
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg. Meiderich 06/95
SpVgg. Meiderich 06/95SpVgg. 06/95
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Mi., 01.04.26 19:45 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSG Duisburg
So., 12.04.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg

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