Bezirksliga 5 live: DSV will Platz eins verteidigen, Rheinland lauert

Der Duisburger SV 1900 will die Tabellenführung verteidigen. – Foto: M.A. Roman

Mit dem Topspiel zwischen dem Mülheimer SV 07 und dem Duisburger FV 08 begann der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter Duisburger SV 1900 das Kellerkind der GSG Duisburg und Verfolger Rheinland Hamborn reist zu SuS 09 Dinslaken. Die Spvgg Meiderich 06/95 will gegen den SC 1920 Oberhausen ihren Aufwärtstrend bestätigen. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

Den nächsten Rückschlag gab es für den Duisburger FV 08 am Samstagabend im Spitzenspiel beim Mülheimer SV 07. Die 08er unterlagen mit 2:3, womit die Rückeroberung der Tabellenführung misslang. Dabei begann der Abend eigentlich nach Plan. Filip Dimeski traf schon nach fünf Minuten zum 1:0 für die Gäste, nachdem die Hausherren im Spielaufbau den Ball verloren hatten. In der Folge hatten die Duisburger das Spiel im Griff, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Mit zwei gut ausgespielten Kontern drehte 07 dann Mitte des ersten Durchgangs die Partie. Beide Male traf Pascal Roenz nach Vorarbeit von Lennard Kaiser (19./28.). Mit dem 3:1 von Asim Bedirhan Simsek war die Vorentscheidung noch vor der Pause gefallen (36.). Im weiteren Verlauf überragte Mülheims Schlussmann Attila Yildiz, der zahlreiche Großchancen der 08er entschärfte. Noch einmal verkürzen konnten sie nach einem weiten Einwurf in den Strafraum, den Yasar Emin Uzun über die Linie drückte. Mehr war nicht zu holen.