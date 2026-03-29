Bezirksliga 5 live: DSV will Platz eins verteidigen, Rheinland lauert

Mit dem Topspiel zwischen dem Mülheimer SV 07 und dem Duisburger FV 08 begann der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter Duisburger SV 1900 das Kellerkind der GSG Duisburg und Verfolger Rheinland Hamborn reist zu SuS 09 Dinslaken. Die Spvgg Meiderich 06/95 will gegen den SC 1920 Oberhausen ihren Aufwärtstrend bestätigen. Diese Begegnungen stehen außerdem an.
Den nächsten Rückschlag gab es für den Duisburger FV 08 am Samstagabend im Spitzenspiel beim Mülheimer SV 07. Die 08er unterlagen mit 2:3, womit die Rückeroberung der Tabellenführung misslang. Dabei begann der Abend eigentlich nach Plan. Filip Dimeski traf schon nach fünf Minuten zum 1:0 für die Gäste, nachdem die Hausherren im Spielaufbau den Ball verloren hatten. In der Folge hatten die Duisburger das Spiel im Griff, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Mit zwei gut ausgespielten Kontern drehte 07 dann Mitte des ersten Durchgangs die Partie. Beide Male traf Pascal Roenz nach Vorarbeit von Lennard Kaiser (19./28.). Mit dem 3:1 von Asim Bedirhan Simsek war die Vorentscheidung noch vor der Pause gefallen (36.). Im weiteren Verlauf überragte Mülheims Schlussmann Attila Yildiz, der zahlreiche Großchancen der 08er entschärfte. Noch einmal verkürzen konnten sie nach einem weiten Einwurf in den Strafraum, den Yasar Emin Uzun über die Linie drückte. Mehr war nicht zu holen.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Mi., 01.04.26 19:45 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSG Duisburg
So., 12.04.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg
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