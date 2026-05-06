Bezirksliga 2: Der Aufstiegskampf im Check Bezirksliga, Gruppe 2: Vier Spiele sind noch zu gehen – FuPa Niederrhein wirft einen Blick auf das Restprogramm der Aufstiegskandidaten. von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Kann der SC Reusrath so am Ende der Saison den Titel feiern? – Foto: wilhelm gundlach

Bereits nach der Hinrunde zeichnete sich ab, dass der Titel wohl unter Herbstmeister SV Solingen, dem SC Reusrath und dem FSV Vohwinkel ausgemacht wird. Dass es sich letztlich zu einem so engen Kopf-an-Kopf-Rennen zuspitzen würde, ist am Niederrhein fast einzigartig – ledigilich die Oberliga hat einen ähnlich spannenden Dreikampf an der Spitze. >>> Ein Rückblick zur Hinrundenbilanz >>> Hier kommt ihr zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 2

Der Underdog an der Spitze Marco Schobhofen – Trainer des SC Reusrath – bezeichnet sich und seine Mannschaft gerne als den Underdog der Spitzengruppe. Was mit Blick auf die Ambitionen der Konkurrenz mit Sicherheit auch nicht von der Hand zu weisen ist, doch die Statistiken sprechen eine völlig andere Sprache: In der Rückrunde hat die Germania noch keine Niederlage hinnehmen müssen, und überhaupt war es erst eine in der laufenden Spielzeit. Doch das Restprogramm hatte und hat es in sich. Zuletzt hat die Schobhofen einen 3:1-Sieg gegen den FSV aus Vohwinkel herausgeschlagen und am kommenden Freitag (8. Mai, 19.45 Uhr) wartet mit dem SV Solingen der nächste direkte Konkurrent. Darüber hinaus sind der TSV Ronsdorf (10. Platz), der HSV Langenfeld (6.) und der SSV Wuppertal (14.) keine zu unterschätzenden Gegner. Zumal es für den SSV Germania Wuppertal ums Überleben im Tabellenkeller geht. Genau das waren nämlich die vier Spiele – unter anderem die einzige Niederlage gegen den HSV – die den Reusrathern in der Hinserie das Genick gebrochen und die Herbstmeisterschaft vermiest haben. >>> Ein gesonderter Blick auf den Geheimfavoriten Comeback 2.0? Der SV Solingen hat sich erst spät in der Hinrunde die Herbstmeisterschaft gesichert. Das hat möglicherweise einen gewissen Druck auf das Team von Erdim Soysal aufgebaut, der zu einen schwachen Start in die Rückserie gesorgt hat. In den ersten fünf Spielen musste sich der SVS einmal geschlagen geben und sich zweimal mit einem Remis begnügen – Tabellenspitze ade.

Das kommende Spitzenspiel beim SC Reusrath wird wohl entscheidend dafür sein, ob die Solinger nochmal an die Pole-Position zurückkommen und das Rennen an der Spitze zu Ende führen können. Denn neben dem Kracher in Reusrath geht es für die Soysal-Elf nur noch gegen Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken. Das ist zwar kein Versprechen für einen Sieg ist, dürfte aber doch eine leichtere Hürde darstellen. >>> So hat sich der SV Solingen auf die Rückrunde vorbereitet Spitzenspiel-Niederlage in den Abgrund Die Spitzenspiel-Niederlage gegen den SC Reusrath macht es jetzt enorm schwer für die Mannschaft von Christian Bialke, ganz nach oben an die Spitze der Tabelle zu kommen. Alleiniger Spitzenreiter waren sie in dieser Saison noch überhaupt nicht, obwohl sie spielerisch und ergebnistechnisch immer nur einen Hauch hinter dem Sportclub aus Reusrath und den Klingenstädtern lagen.