Germania Reusrath spielt eine herausragende Hinrunde – Foto: Dennis Kemmerling

Geheimfavorit Reusrath: Hält die Form auch im neuen Jahr? Der SC Germania Reusrath hat sich im Laufe der Hinrunde als Geheimfavorit auf den Bezirksliga-Titel herausgestellt. Erst am letzten Spieltag der Hinrunde ist der SV Solingen auf Platz gesprungen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 SC Reusrath SC Viktoria Marco Schobhofen

Mit dem SC Germania Reusrath hätte in dieser Saison wohl niemand so wirklich gerechnet. Doch bislang spielt die Germania eine außergewöhnliche Saison – konnte sich eigentlich über die komplette Hinrunde an der Tabellenspitze der Bezirksliga festsetzen, ehe der SV Solingen am letzten Spieltag vor der Winterpause vorbeigezogen ist. Cheftrainer Marco Schobhofen im Gespräch mit FuPa Niederrhein über die erfolgreiche Hinrunde, die Vorbereitung auf die Rückrunde und die Ziele für die weitere Saison.

>>> Hier kommt ihr zur Tabelle der Bezirksliga 2 Große Entwicklung bei der Germania Wenn bei einem Verein von einer steilen Entwicklung die Rede sein kann, dann vom SC Germania Reusrath. Die Rheinländer standen am Ende der vergangenen Saison noch auf dem zehnten Tabellenplatz – die Hinrunde der aktuellen Saison spricht eine ganz andere Sprache, das sieht auch Germania-Trainer Schobhofen: „Die Hinrunde war überragend, wir haben 38 Punkte geholt. Nach Ende der gesamten letzten Saison hatten wir 36 Punkte.“ Wichtig waren dabei vor allem Punktgewinne gegen direkte Konkurrenten wie Jugoslavija Wuppertal, den FSV Vohwinkel und den aktuellen Spitzenreiter SV Solingen. Die Hallensaison lief für den Zweitplatzierten der Bezirksliga 2 nur mäßig: In drei Gruppenspielen bei der Langenfelder Hallenstadtmeisterschaft kommt der SC nicht über einen Zähler hinaus und scheidet folgerichtig frühzeitig aus.