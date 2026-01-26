So lief die Winterpause des SV Solingen – Foto: Hannes Laege

Mission Landesliga: So lief die Winterpause des SV Solingen Der SV Solingen hat sich auf den letzten Metern der Hinrunde zum Herbstmeister geschossen. FuPa Niederrhein wirft einen Blick auf die Rückrunden-Vorbereitung. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 SV Solingen BV Gräfrath Erdim Soysal

Lange Zeit sah es danach aus, als würde der SC Germania Reusrath die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga 2 perfekt machen – am letzten Hinrunden-Spieltag war es dann doch der SV Solingen, der sich mit Schützenhilfe aus Langenfeld an der Spitze festsetzen konnte. FuPa Niederrhein im Gespräch mit SV-Trainer Erdim Soysal über die Winterpause, das Solinger Hallenmaster und die Ambitionen für die Rückrunde.

>>> So sieht die Tabelle der Bezirksliga 2 vor dem Rückrundenauftakt aus Zwei Gesichter bei den Hallenmasters Ein knapper 1:0-Sieg über das Schlusslicht der Liga DV Solingen II und eine 2:5-Niederlage des bis dato Erstplatzierten Germania Reusrath bringen den SV Solingen vor der Winterpause dann noch an die Spitze der Liga. Die eine Woche später stattfindenden Hallenmasters in Velbert verliefen vollkommen anders: Nach vier Niederlagen gegen teils vermeintlich schlechtere Mannschaften verabschiedete sich der Bezirksliga-Primus punktlos aus dem Turnier. Die Reaktion im darauffolgenden Hallenturnier folgte just im neuen Jahr bei den Hallenmasters Solingen – eigens ausgerichtet vom SVS. Erdim Soysal, der seit 2022 an der Seitenlinie der grün-weißen Solinger steht, erklärt, warum es im zweiten Budenzauber der Winterpause besser geklappt hat: „Die ersten Wochen der Vorbereitung sind wir viel zum Cageball gegangen, beim Hallenmasters waren wir dann entsprechend im Training und haben das dann auch gewonnen.“