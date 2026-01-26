Mission Landesliga: So lief die Winterpause des SV Solingen

Lange Zeit sah es danach aus, als würde der SC Germania Reusrath die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga 2 perfekt machen – am letzten Hinrunden-Spieltag war es dann doch der SV Solingen, der sich mit Schützenhilfe aus Langenfeld an der Spitze festsetzen konnte. FuPa Niederrhein im Gespräch mit SV-Trainer Erdim Soysal über die Winterpause, das Solinger Hallenmaster und die Ambitionen für die Rückrunde.
Ein knapper 1:0-Sieg über das Schlusslicht der Liga DV Solingen II und eine 2:5-Niederlage des bis dato Erstplatzierten Germania Reusrath bringen den SV Solingen vor der Winterpause dann noch an die Spitze der Liga. Die eine Woche später stattfindenden Hallenmasters in Velbert verliefen vollkommen anders: Nach vier Niederlagen gegen teils vermeintlich schlechtere Mannschaften verabschiedete sich der Bezirksliga-Primus punktlos aus dem Turnier.
Die Reaktion im darauffolgenden Hallenturnier folgte just im neuen Jahr bei den Hallenmasters Solingen – eigens ausgerichtet vom SVS. Erdim Soysal, der seit 2022 an der Seitenlinie der grün-weißen Solinger steht, erklärt, warum es im zweiten Budenzauber der Winterpause besser geklappt hat: „Die ersten Wochen der Vorbereitung sind wir viel zum Cageball gegangen, beim Hallenmasters waren wir dann entsprechend im Training und haben das dann auch gewonnen.“
Aber nicht nur in der Halle ging es für den Herbstmeister zur Sache, auf dem Rasen haben sich die Klingstädter bislang mit dem ASV Mettmann und dem Lohausener SV gemessen: „Im ersten Test haben wir gezeigt, dass wir da sind“, erzählt er in Bezug auf das Spiel gegen den ASV. Das Testspiel gegen den Lohausener SV hat er nicht ganz so souverän gesehen: „Gegen Lohausen haben wir zwar kein ganz so gutes Spiel gezeigt, aber durchaus souverän und stabil gestanden, so wie wir es uns vorgenommen haben.“
Stellt sich jetzt noch die Frage, ob der Blick für Soysal und seine Mannschaft jetzt nur noch gen Landesliga gehen kann. Der 43-Jährige geht an die Aufstiegsträume realistisch, wie auch angriffslustig ran: „Wenn man als Herbstmeister in die Winterpause geht, will man natürlich oben bleiben, aber das werden die anderen Mannschaften auch wollen“, er erklärt uns aber auch, dass es eben noch mehr Faktoren als den Willen gebe: „Jetzt kommt es auch darauf an, ob die Jungs in Form und verletzungsfrei bleiben.“ Freude für den fußballbegeisterten Zuschauer dürfte definitiv aufkommen, denn Soysal erwartet packende Duelle: „Das wird ein interessanter Dreikampf, vielleicht sogar Vierkampf“, für ihn dürfte der HSV Langenfeld, neben der Germania und dem FSV Vohwinkel, also durchaus ein Kandidat sein, der im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden könnte.
Der Transfermarkt hat für den SV Solingen in der laufenden Winterpause keine große Rolle gespielt. Mit Marvin Misiak (FC Remscheid), Kevin Kassunga (SV Schlebusch) und Francis-Elekwachi Abaegbu (U19 VfB Hilden) sind die Solinger vor allem an jungen Spielern interessiert. Mit Misiak kommt ein junger Torwart zum SV, die Frage nach seiner Position im Mannschaftsgefüge stellt sich da automatisch. Soysal beschreibt die Rolle seines neuen Schlussmanns folgendermaßen: „Mit Marvin Misiak haben wir uns bewusst für einen jungen Torhüter entschieden, denn der Junge hat Potenzial und mit dem FC Remscheid keine schlechte Vita. Bei uns kann er sich weiterentwickeln und kriegt seine faire Chance im Kader.“ Generell kann der Cheftrainer auf große Veränderungen mit Leichtigkeit verzichten: „Wir haben uns bewusst nicht groß verändert, weil unser Kader steht. Die Jungs sind gut drauf, haben Bock und sind eingespielt.“
Am kommenden Sonntag (1. Februar, 15.30 Uhr) startet der Tabellenführer dann beim BV Gräfrath. Die Hinrundenpartie ging mit 5:1 an den Favoriten vom Bavert, der im Normalfall auch mit dem Rückrundenauftakt keine größeren Probleme haben dürfte. Fakt ist: Knüpft der SV Solingen an die Leistungen der Hinrunde an, steht der Mission Landesliga nichts im Weg – das Potenzial ist da.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: