Bestätigt: Luc Holtz übernimmt Waldhof Mannheim

Wie der deutsche Drittligist Waldhof Mannheim soeben mitteilte, wird Luc Holtz neuer Cheftrainer der Profimannschaft. „Luc Holtz hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er Mannschaften weiterentwickeln und Strukturen aufbauen kann“, wird Waldhof-Sportdirektor Mathias Schober auf der Website des Vereins zitiert.

Für Luc Holtz ist es die erste Station als Trainer bei einem Profiverein, nachdem er fünfzehn Jahre beim luxemburgischen Verband in der Verantwortung stand. Holtz selbst sagte gegenüber svw07.de: „Die Zeit als Nationaltrainer in Luxemburg war eine großartige und prägende Phase für mich – persönlich wie fachlich. Jetzt brenne ich darauf, bei einem Traditionsverein wie dem SV Waldhof ein neues Kapitel anzugehen.“