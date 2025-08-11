 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Luc Holtz verlässt die FLF-Männer mit sofortiger Wirkung
Luc Holtz verlässt die FLF-Männer mit sofortiger Wirkung – Foto: Paul Krier (Archiv)

Holtz verlässt FLF mit sofortiger Wirkung

Langjähriger Nationaltrainer hat Angebot eines Vereins vorliegen

Verlinkte Inhalte

Nations League
WM-Quali
Luc Holtz

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Wie die FLF soeben in einem Presseschreiben mitteilte (s.u.), hat der Nationaltrainer der Männer, Luc Holtz, den Verband gebeten, seinen zum 31.Dezember 2025 auslaufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Holtz habe laut den Angaben ein Angebot eines ausländischen Vereins vorliegen. Aufgrund seiner Verdienste habe der Verwaltungsrat der FLF entschieden, Holtz’ Bitte nachzukommen. Sein Vertrag wurde bekanntlich nicht über den 31.12. hinaus verlängert.

Die Pressemitteilung der FLF

Aufrufe: 011.8.2025, 17:52 Uhr
Paul KrierAutor