Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Luc Holtz verlässt die FLF-Männer mit sofortiger Wirkung – Foto: Paul Krier (Archiv)
Holtz verlässt FLF mit sofortiger Wirkung
Langjähriger Nationaltrainer hat Angebot eines Vereins vorliegen
Wie die FLF soeben in einem Presseschreiben mitteilte (s.u.), hat der Nationaltrainer der Männer, Luc Holtz, den Verband gebeten, seinen zum 31.Dezember 2025 auslaufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Holtz habe laut den Angaben ein Angebot eines ausländischen Vereins vorliegen. Aufgrund seiner Verdienste habe der Verwaltungsrat der FLF entschieden, Holtz’ Bitte nachzukommen. Sein Vertrag wurde bekanntlich nicht über den 31.12. hinaus verlängert.