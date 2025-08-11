Holtz verlässt FLF mit sofortiger Wirkung

Wie die FLF soeben in einem Presseschreiben mitteilte (s.u.), hat der Nationaltrainer der Männer, Luc Holtz, den Verband gebeten, seinen zum 31.Dezember 2025 auslaufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Holtz habe laut den Angaben ein Angebot eines ausländischen Vereins vorliegen. Aufgrund seiner Verdienste habe der Verwaltungsrat der FLF entschieden, Holtz’ Bitte nachzukommen. Sein Vertrag wurde bekanntlich nicht über den 31.12. hinaus verlängert.