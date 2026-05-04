Besondere Maßnahme: Bezirksliga-Top-Klub lädt zum Sichtungstraining Der Dulsberger SC Hanseat spielt als Aufsteiger eine starke Saison in der Bezirksliga Hamburg Süd. Nun geht der Klub einen eher ungewöhnlichen Weg - und lädt öffentlich zum Sichtungstraining ein. von red · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

DSC Hanseat mit einer speziellen Maßnahme. – Foto: Steffi Rathje

Der Dulsberger SC Hanseat denkt nach einer bemerkenswerten Saison bereits an den nächsten Schritt. Der Aufsteiger steht in der Bezirksliga Hamburg Süd aktuell auf Rang drei und gehört damit zu den positiven Überraschungen der Spielzeit. Nun sucht der Klub neue Spieler - und setzt dafür auf ein öffentliches Sichtungstraining.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für einen Bezirksliga-Verein ist das nicht unbedingt die klassische Maßnahme. Doch warum sollte dieser Weg nicht funktionieren? Gerade nach einer sportlich starken Saison kann ein Probetraining ein sinnvoller Ansatz sein, um ambitionierte Spieler auf den Verein aufmerksam zu machen. Aufsteiger spielt starke Rolle Sportlich hat der DSC Hanseat in dieser Saison bereits viel richtig gemacht. Nach 25 Spielen steht die Mannschaft mit 49 Punkten auf Platz drei. Nur Dersimspor Hamburg und SC Vorwärts/Wacker Billstedt III rangieren davor. Für einen Aufsteiger ist das eine starke Bilanz. Auch die Zahlen sprechen für die Entwicklung: 72 erzielte Tore und nur 37 Gegentreffer zeigen, dass Hanseat nicht nur mithält, sondern zu den stabilsten und gefährlichsten Mannschaften der Liga gehört.

Der Verein formuliert seine Ambitionen entsprechend klar. „Wir wollen mehr: Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga und einer für einen Aufsteiger überaus erfolgreichen Saison in der neuen Liga suchen wir dich, wenn du Lust hast, mit uns den nächsten Schritt zu machen“, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Das Ziel ist womöglich die Landesliga Hamburg. Das Sichtungstraining findet am Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr an der Vogesenstraße statt. Angesprochen sind Spieler, die sich vorstellen können, in der kommenden Bezirksliga-Saison 2026/27 Teil der Mannschaft zu werden.