Besondere Maßnahme: Bezirksliga-Top-Klub lädt zum Sichtungstraining

Der Dulsberger SC Hanseat denkt nach einer bemerkenswerten Saison bereits an den nächsten Schritt. Der Aufsteiger steht in der Bezirksliga Hamburg Süd aktuell auf Rang drei und gehört damit zu den positiven Überraschungen der Spielzeit. Nun sucht der Klub neue Spieler - und setzt dafür auf ein öffentliches Sichtungstraining.
Für einen Bezirksliga-Verein ist das nicht unbedingt die klassische Maßnahme. Doch warum sollte dieser Weg nicht funktionieren? Gerade nach einer sportlich starken Saison kann ein Probetraining ein sinnvoller Ansatz sein, um ambitionierte Spieler auf den Verein aufmerksam zu machen.
Sportlich hat der DSC Hanseat in dieser Saison bereits viel richtig gemacht. Nach 25 Spielen steht die Mannschaft mit 49 Punkten auf Platz drei. Nur Dersimspor Hamburg und SC Vorwärts/Wacker Billstedt III rangieren davor. Für einen Aufsteiger ist das eine starke Bilanz. Auch die Zahlen sprechen für die Entwicklung: 72 erzielte Tore und nur 37 Gegentreffer zeigen, dass Hanseat nicht nur mithält, sondern zu den stabilsten und gefährlichsten Mannschaften der Liga gehört.
Der Verein formuliert seine Ambitionen entsprechend klar. „Wir wollen mehr: Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga und einer für einen Aufsteiger überaus erfolgreichen Saison in der neuen Liga suchen wir dich, wenn du Lust hast, mit uns den nächsten Schritt zu machen“, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Das Ziel ist womöglich die Landesliga Hamburg.
Das Sichtungstraining findet am Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr an der Vogesenstraße statt. Angesprochen sind Spieler, die sich vorstellen können, in der kommenden Bezirksliga-Saison 2026/27 Teil der Mannschaft zu werden.
Der Zeitpunkt passt. Hanseat kann mit einer erfolgreichen Saison werben, mit sportlicher Perspektive und mit einem Umfeld, das sich offenbar weiterentwickeln will. Dass ein Bezirksliga-Dritter öffentlich neue Spieler sucht, mag ungewöhnlich sein - aber es passt zu einem Klub, der nach dem Aufstieg nicht stehenbleiben möchte.
Die Botschaft ist klar: Der DSC Hanseat will den aktuellen Erfolg nicht nur verwalten, sondern nutzen, um den Kader für die kommende Spielzeit gezielt zu verstärken.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: