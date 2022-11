Bernd Hobsch mit Fußballcamp in Millingen zu Gast Moers: Fußball wird auch kurz vor dem Jahreswechsel in Moers gespielt.

In der Zeit vom 27. bis zum 29. Dezember ist der ehemalige Nationalspieler Bernd Hobsch mit seiner Fußballschule wie schon in den vergangenen Jahren mit einem Wintercamp zu Gast beim SV Millingen. Zum ersten Mal steht hierfür nicht die Großraumsporthalle am Schulzentrum, sondern die neue Dreifachsporthalle an der Xantener Straße zur Verfügung.