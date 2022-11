Berichte der Bezirksliga IV

Die Berichte des 15.Spieltages der Bezirksliga IV

Dem Offensiv-Feuerwerk des Tabellenführers hatten die Gastgeber nicht viel entgegenzusetzen. Der Ball lief in Reihen der Gäste wie am Schnürchen. Trotz einer druckvollen Phase der Gastgeber nach der Pause hatte Garrel wenig Mühe bei dem klaren Sieg.

Die Gastgeber beendeten eine zehn Spiele andauernde Serie ungeschlagener Spiele der Gäste. Thüle hat dem Favoriten allerdings das Leben richtig schwer gemacht, mit aufopferungsvollem Kampf haben sich die Gastgeber sich den Sieg laut dem Thüler Trainer verdient.

In diesem Kellerduell fielen alle drei Tore nach der Pause. Osterfeine ging zwar in Führung, doch das wirkte eher wie ein Weckruf bei den Gastgebern, die schließlich das Spiel noch drehen konnten.

Der Gastgeber musste durch diese Niederlage den Anschluss an die Top drei der Liga abreißen lassen. Die Lastruper ihrerseits holten sich einen wichtigen Sieg im unteren Tabellendrittel.

Keinen Sieger fanden beide Mannschaften an diesem Tag. Somit bleiben beide auch auf den zwei Abstiegsrängen stecken. Die Gästeführung vor der Pause glichen die Gastgeber nach der Pause wieder aus.

Der Coach der Gastgeber sprach nach dem Spiel von einer bitteren Niederlage. Auch in Überzahl nach einem Platzverweis agierte der TuS nicht drückend genug, zudem fehlte mit Linus-Kaspar Funke auch ein gelernter Stürmer im TuS-Team.

Zur Pause stand es nur 1:0. Nach dem Seitenwechsel untermauerten die Gastgeber ihre starke Form und schossen sich zum deutlichen Sieg. Kristian Westerveld erzielte hierbei zwei Tore vom Elfmeterpunkt.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen schon in der ersten Minute in Führung. Zur Pause stand es 1:1 und auch in der zweiten Hälfte konnte Petersdorf wieder die Führung erzielen. Danach drehten die Gastgeber auf und kamen im weiteren Spielverlauf zum 4:2-Endstand.