Bergisch Neukirchen setzt sich gegen Leichlingen durch Der BVBN wird im Pokal seiner Favoritenrolle gerecht.

Bis in die Schlussphase belauerten sich beide Mannschaften, viel ereignete sich im Mittelfeld und Torraumszenen hatten Seltenheitswert. In der Schlussphase schlugen die Gastgeber dann aber gleich zweimal in eiskalter Manier zu. Lucas Bock traf in der 89. Minute zum 2:1, in der Nachspielzeit sorgte Mücke mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung.

BV Gräfrath – SSV Lützenkirchen. Kampflos zog der Bezirksligist aus Gräfrath in die nächste Runde ein, weil die Lützenkirchener keine spielfähige Mannschaft zusammenbekamen. „Wir wären wirklich gerne angetreten, aber so macht es einfach keinen Sinn“, erklärte Trainer Martin Plutecki. Insgesamt 18 Spieler standen dem Coach nicht für das Pokalspiel zur Verfügung. Das könnte auch ein Problem für den Spieltag in der Liga am Wochenende werden. Für das Heimspiel gegen den Tabellenzwölften Dersimspor Solingen hofft Plutecki aber noch auf einige Rückkehrer.