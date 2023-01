Die Führungscrew des SCE freut sich über die Verpflichtung des neuen Trainerduos (von links): Vorstand Matthias Haberberger, AL Christian Held, Benjamin Scheidler, Vorstandsmitglied Michael Brüchner und Fabian Weiß. – Foto: Jürgen Masching

Benny Scheidler beerbt Marc Hemminger in Eschenbach Zusammen mit Florian Weiß soll der in der Region als Aktiver und Trainer bekannte 39-Jährige die Rußweiherstädter in die Erfolgsspur bringen

Hatte der SC Eschenbach in der letzten Spielzeit der Kreisklasse West noch an den Aufstiegsplätzen zur Kreisliga geschnuppert - am Ende rangierte man auf dem undankbaren Rang 3 - hatten sich die Verantwortlichen den Verlauf der aktuellen Jubiläumssaison 2022/2023 doch etwas anders vorgestellt. Auf Platz 8 mit nur 21 Punkten auf dem Habenkonto, das Abschneiden der 1. Mannschaft bislang ist doch enttäuschend. Deshalb hat man beim SCE nun schon einige Veränderungen im Hinblick auf die nächste Saison eingeleitet, wichtige Personalentscheidungen wurden getroffen.

So wird Coach Marc Hemminger in der kommenden Saison nicht mehr auf der Kommandobrücke stehen, er wechselt zum Ligakonkurrenten nach Kemnath (FuPa berichtete). Auf der Suche nach einem Nachfolger konnten die „Macher“ in Eschenbach nun schon Vollzug melden. Benjamin Scheidler (39), aus der Jugend der SpVgg Weiden stammend und als Aktiver unter anderem für den SV Etzenricht und den FC Amberg in der Landesliga, so wie für die DJK Ammerthal und die SpVgg SV Weiden in der Bayernliga am Ball, wird den SCE ab dem Sommer als Spielertrainer betreuen. Zur Zeit noch beim FV Vilseck in der Kreisliga Süd aktiv, wird der in der Region bekannte Scheidler ab dem 1. Juni 2023 zunächst für zwei Jahre das Zepter in der Rußweiherstadt übernehmen. Der Kontakt zu Scheidler kam über mehrere Stellen zustande.



Das neue Trainerteam vervollständigt Florian Weiß (38), der seinen Freund als Co-Trainer unterstützen wird. Der Spielerpass des Stürmers, der nach einem Achillessehnenriss in den letzten Spielen der vergangenen Saison noch einmal angreifen will, liegt aktuell noch beim Süd-Kreisligisten TuS Schnaittenbach. Auch er wird, soweit es die Gesundheit zulässt, als Spieler fungieren. Weiß spielte bereits zusammen mit Scheidler in der Jugend der SpVgg SV Weiden und besitzt Bezirksoberligaerfahrung. Beide wollen natürlich einen neuen gemeinsamen Weg mit dem SC Eschenbach gehen und vielleicht auch den ein oder anderen Spieler überzeugen, diesen Weg mitzugehen. „Wir haben hier eine super Anlage, super Platzbedingungen und haben sportlich ein Ziel vor Augen, nämlich vorne mitzuspielen“, lautet die Ansage des neuen Trainerduos. Scheidler und Weiß haben zuletzt beim Bezirksligisten 1. FC Schlicht zusammengespielt und sind Anhänger der gleichen Spielphilosophie. „Der Schlüssel zu Erfolg liegt darin, hinten erst einmal sicher zu stehen.“ Natürlich müsse auch die Spielanlage angepasst an die Liga ausgerichtet werden, sind sich beide einig.