Benefizspiele: Zampe und Co. helfen Klarenthal

Wiesbaden. „Wir wären zufrieden, wenn 300 bis 500 Zuschauer kommen“, sagt Rachid Rahou, Sportlicher Leiter des Kreisoberligisten SC Klarenthal, mit Blick auf die beiden Benefizspiele am Samstag, die Mittel für die notwendige Vereinsheim-Grundsanierung aufgrund eines Brandschadens generieren sollen. Zuerst trifft um 14.45 Uhr die Aktivenmannschaft des SCK auf eine Auswahl an Wiesbadener Spielern, die von André Meudt und Karim El Bakkaoui zusammengestellt wurde. Anschließend (17.15 Uhr) bestreitet die Equipe Special des SV Wehen Wiesbaden um Thomas Zampach ein Spiel gegen die Alten Herren des SCK. „Es ist schon schlimm genug, was dem Verein passiert ist. Da sind wir sofort dabei und geben unser Bestes“, sagt Equipe-Organisator Ludwig Anspach, der draußen mit Jürgen Menger Regie führen wird. Noch in diesem Jahr solle die Sanierung beginnen, er hoffe, dass sie im Sommer 2023 abgeschlossen ist, sagt Rahou, der den Zusammenhalt beim SCK herausstreicht. Im Organisatorischen packt auch Thomas Schwinge vielfältig mit an.