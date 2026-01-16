Beim Plöchl- & Globus-Cup geht es um stattliche Siegprämien

Der FC Dingolfing II ist Titelverteidiger beim Globus-Cup des SV Pankofen – Foto: Andreas Roith

An diesem Wochenende ist nochmal Hallen-Großkampftag. Neben der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft am Samstag geht Tags darauf der namhaft besetzte Aldersbacher-Cup des SSV Eggenfelden über die Bühne. Am Sonntag werden zudem noch zwei weitere bekannte Wettbewerbe ausgetragen, bei denen es um lukrative Siegesprämien geht. In der Regener Mittelschulhalle veranstaltet die SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag ihren Getränkehaus Plöchl-Cup, in Plattling trägt der SV Pankofen den Globus-Cup aus.

Der Plöchl-Cup war in früheren Jahren einer der bestbesetzen Bandenkicks Niederbayerns. Zwar ist das Teilnehmerfeld mittlerweile nicht mehr ganz so elitär, dennoch haben die Veranstalter ein gutes Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt. Mit dem TSV Regen, dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg sind drei absolute Top-Teams aus dem Landkreis am Start. Auf der Rechnung haben muss man aber auch Titelverteidiger SpVgg Oberkreuzberg und dessen Kreisliga-Konkurrenten SV Schöfweg. Spielstarke Kreisklassisten wie der SV Geiersthal, die SpVgg Patersdorf, der SV Kirchberg und die SG Altreichenau / Hintereben haben ebenfalls die Qualität, um etwas zu reißen. Für den Ersten gibt es beachtliche 750 Euro. Für den zweiten Platz 400 Euro, für den Dritten 250 Euro und für den Vierten 100 Euro.





