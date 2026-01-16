"Niederbayerische": Immer noch etwas Besonderes

Die offizielle Hallensaison neigt sich dem Ende entgegen: Am Samstag ab 13 Uhr findet in der Sparda-Bank Sporthalle in Landshut die Niederbayerische Meisterschaft statt. Wer sichert sich die Bezirkskrone? Sicher ist: Es wird einen neuen Champion geben, denn Titelverteidiger FC Ergolding scheiterte dieses Mal bereits in der Vorrunde. Der Hallenfußball mag insgesamt merklich an Stellenwert verloren haben, mit dem Titel "Niederbayerischer Meister" schmückt sich aber nach wie vor jeder Verein gerne. Dementsprechend dürfte es auch zur Sache gehen.
Mit FuPa verpasst ihr wie gewohnt nichts. Wir sind per Liveticker und FuPa.tv für euch ausführlich am Start. Der Sieger der "Niederbayerischen" qualifiziert sich für die Bayerische Hallenmeisterschaft. Diese findet am nächsten Samstag, den 24. Januar in Erlangen statt.
Diese Teams wollen niederbayerischer Meister werden:
TSV Mauth
Ligaebene: Bezirksliga Ost (10. Platz)
SV Grainet
Ligaebene: Bezirksliga Ost (4. Platz)
Hallensaison:
- Sieger Landkreismeisterschaft Freyung-Grafenau
- 2. Platz Kreismeisterschaft Ost
Das sagt Trainer Johannes Gastinger: "Bis vor wenigen Wochen hatte ich gedacht, dass wir in diesem Winter überhaupt kein Hallenturnier spielen, jetzt sind wir bei der Niederbayerischen dabei. Darauf freuen wir uns, denn das ist nach wie vor etwas Besonderes. Wir haben uns bislang bei der Landkreismeisterschaft und der Kreismeisterschaft sehr gut präsentiert, das wollen wir auch in Landshut so machen. Wir werden mit einem Großbus und einigen Fans anreisen und wollen einen schönen Fußballtag erleben. Die Spieler haben richtig Lust auf das Turnier, das merkt man deutlich. Zunächst lautet das Ziel Halbfinale, das ist klar. Weil ganz ohne Zielsetzung - dann bräuchten wir ja gar nicht hinfahren."
TuS 1860 Pfarrkirchen
Ligaebene: Bezirksliga West (16. Platz)
Hallensaison:
- Sieger Kreismeisterschaft West
Das sagt Trainer Markus Linhart: "Wir fahren leider ein wenig ersatzgeschwächt nach Landshut. Christian Zauner, Julian Huber und mein Sohn Stefan Linhart fallen verletzungs- bzw. krankheitsbedingt aus. Dafür stößt Mirza Hasanovic dazu, der ja bei den Young Boys Balkan in der Futsal-Bundesliga spielt und natürlich eine Riesenverstärkung ist. Unser Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen. Dann schauen wir weiter."
SV Landshut-Münchnerau
Ligaebene: Kreisklasse Landshut (1. Platz)
Hallensaison:
- 4. Platz Kreismeisterschaft West
Das sagt Spielertrainer Felix Reischl: "Für uns ist das eine große Ehre. Als Kreisklassist ist man schließlich nicht alle Jahre bei der Niederbayerischen vertreten, mich freut`s daher für meine junge Truppe. Wir wollen das Ambiente genießen, wollen aber auch zeigen, was wir können. Als Kreisklassen-Tabellenführer brauchen wir uns sicher auch nicht zu verstecken. Beim Vorrundenturnier und bei der Kreismeisterschaft war in Sachen Zuschauerinteresse und Stimmung noch ordentlich Luft nach oben. Ich hoffe, das wird am Samstag anders. Ich bin mir sicher, dass einige Anhänger aus Münchnerau kommen werden, und vor allem die Teams aus dem Bayerischen Wald sind fantechnisch ja immer recht gut aufgestellt."
TSV-DJK Oberdiendorf
Ligaebene: Bezirksliga Ost (8. Platz)
Hallensaison:
- Sieger Landkreismeisterschaft Passau
- Sieger Kreismeisterschaft Ost
Das sagt Hallen-Coach und Co-Trainer Dominik Hellauer: "Für uns selbst ist es sehr überraschend, dass es in dieser Hallensaison so gut läuft. Damit hatten wir nicht gerechnet. Jetzt fahren wir nach Landshut, um auch dort möglichst erfolgreich zu sein. Fabian Hoffmann und Paul Kinateder werden dieses Mal nicht dabei sein, die beiden sind beim Skifahren. Wir werden, wie zuletzt auch schon bei der Kreismeisterschaft in Deggendorf, einen Großbus einsetzen und wollen einfach einen schönen Tag haben."
SV Türk Gücü Straubing
Ligaebene: Bezirksliga West (3. Platz)
Hallensaison:
- Sieger Landkreismeisterschaft Straubing-Bogen
- 4. Platz Kreismeisterschaft Ost
Das sagt der Sportliche Leiter Onur Örs: "Wenn wir uns so präsentieren wie bei der Kreismeisterschaft am vergangenen Sonntag in Deggendorf, dann werden wir nicht viel reißen. Dieses Mal werden wir aber mit einem stärkeren Kader anreisen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Almir Mesanovic, er ist angeschlagen. Unser primäres Ziel ist es, die Vorrunde zu überstehen und ins Halbfinale einzuziehen. Dann werden wir sehen, was rauskommt. Die Hauptsache ist, dass sich niemand verletzt. Ganz oben auf dem Zettel in Sachen Favoriten habe ich Oberdiendorf und Pfarrkirchen."
ETSV Landshut 09
Ligaebene: A-Klasse Landshut (4. Platz)
Hallensaison:
- 2. Platz Kreismeisterschaft West
Das sagt der Sportliche Leiter Dominik Hartmann: "Dass wir bei der Niederbayerischen dabei sein dürfen, ist für uns wahrlich nicht alltäglich und deshalb schon etwas ganz Besonderes. Die Vorfreude steigt, wir wollen das Turnier genießen und vor hoffentlich vielen Zuschauern Spaß haben. Wir sind der klare Underdog, aber vielleicht können wir den ein oder anderen ein wenig ärgern."
SV Puttenhausen
Ligaebene: Kreisklasse Kelheim (5. Platz)
Hallensaison:
- 3. Platz Kreismeisterschaft West
Das sagt Trainer Achim Lewandowsky: "Wir hatten die Halle in den vergangenen Jahren ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Unser spielender Co-Trainer Arjon Kryeziu ist allerdings ein großer Hallenfan und der hat das so ein bissl angeschoben. Und nun sind wir halt Runde für Runde weitergekommen. Wir freuen uns! So eine Niederbayerische ist schon ein besonderes Turnier. Gegen die zwei Bezirksligisten zu bestehen, das wird schwer. Aber wir fahren nicht hin, um uns abwatschen zu lassen. Wir wollen schon mitkicken und wenn`s geht ins Halbfinale kommen."