Einer der Favoriten: Almir Mesanovic und Türk Gücü Straubing. Ob der angeschlagene Kapitän und Futsal-Bundesliga-Spieler allerdings dabei sein wird können, ist noch nicht sicher. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

"Niederbayerische": Immer noch etwas Besonderes In der Sparda Bank-Sporthalle in Landshut kämpfen am morgigen Samstag ab 13 Uhr acht Teams um den Bezirkstitel Verlinkte Inhalte präsentiert von Ndb Hallenmeistersch. Mauth O'diendorf Grainet Pfarrkirchen + 4 weitere

Die offizielle Hallensaison neigt sich dem Ende entgegen: Am Samstag ab 13 Uhr findet in der Sparda-Bank Sporthalle in Landshut die Niederbayerische Meisterschaft statt. Wer sichert sich die Bezirkskrone? Sicher ist: Es wird einen neuen Champion geben, denn Titelverteidiger FC Ergolding scheiterte dieses Mal bereits in der Vorrunde. Der Hallenfußball mag insgesamt merklich an Stellenwert verloren haben, mit dem Titel "Niederbayerischer Meister" schmückt sich aber nach wie vor jeder Verein gerne. Dementsprechend dürfte es auch zur Sache gehen. Mit FuPa verpasst ihr wie gewohnt nichts. Wir sind per Liveticker und FuPa.tv für euch ausführlich am Start. Der Sieger der "Niederbayerischen" qualifiziert sich für die Bayerische Hallenmeisterschaft. Diese findet am nächsten Samstag, den 24. Januar in Erlangen statt.

Diese Teams wollen niederbayerischer Meister werden: Gruppe A TSV Mauth

- 2. Platz Landkreismeisterschaft Freyung-Grafenau

Das sagt der Sportliche Leiter Das sagt der Sportliche Leiter Uli Köberl : "Wenn wir schon dabei sind, dann wollen wir auch möglichst weit kommen. Unsere Spieler freuen sich auf die Niederbayerische Meisterschaft. Wir freuen uns auf starke Gegner und einen tollen Fußballnachmittag. Und ich hoffe, dass alle verletzungsfrei bleiben." SV Grainet

- Sieger Landkreismeisterschaft Freyung-Grafenau

- 2. Platz Kreismeisterschaft Ost Das sagt Trainer Johannes Gastinger: "Bis vor wenigen Wochen hatte ich gedacht, dass wir in diesem Winter überhaupt kein Hallenturnier spielen, jetzt sind wir bei der Niederbayerischen dabei. Darauf freuen wir uns, denn das ist nach wie vor etwas Besonderes. Wir haben uns bislang bei der Landkreismeisterschaft und der Kreismeisterschaft sehr gut präsentiert, das wollen wir auch in Landshut so machen. Wir werden mit einem Großbus und einigen Fans anreisen und wollen einen schönen Fußballtag erleben. Die Spieler haben richtig Lust auf das Turnier, das merkt man deutlich. Zunächst lautet das Ziel Halbfinale, das ist klar. Weil ganz ohne Zielsetzung - dann bräuchten wir ja gar nicht hinfahren." TuS 1860 Pfarrkirchen

- Sieger Kreismeisterschaft West



Das sagt Trainer Markus Linhart: "Wir fahren leider ein wenig ersatzgeschwächt nach Landshut. Christian Zauner, Julian Huber und mein Sohn Stefan Linhart fallen verletzungs- bzw. krankheitsbedingt aus. Dafür stößt Mirza Hasanovic dazu, der ja bei den Young Boys Balkan in der Futsal-Bundesliga spielt und natürlich eine Riesenverstärkung ist. Unser Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen. Dann schauen wir weiter." SV Landshut-Münchnerau

- 4. Platz Kreismeisterschaft West Das sagt Spielertrainer Felix Reischl: "Für uns ist das eine große Ehre. Als Kreisklassist ist man schließlich nicht alle Jahre bei der Niederbayerischen vertreten, mich freut`s daher für meine junge Truppe. Wir wollen das Ambiente genießen, wollen aber auch zeigen, was wir können. Als Kreisklassen-Tabellenführer brauchen wir uns sicher auch nicht zu verstecken. Beim Vorrundenturnier und bei der Kreismeisterschaft war in Sachen Zuschauerinteresse und Stimmung noch ordentlich Luft nach oben. Ich hoffe, das wird am Samstag anders. Ich bin mir sicher, dass einige Anhänger aus Münchnerau kommen werden, und vor allem die Teams aus dem Bayerischen Wald sind fantechnisch ja immer recht gut aufgestellt."





Die TuS aus Pfarrkirchen - hier auf dem Bild beim Vorturnier des SAR-Cups in Dingolfing - zählt auch zum Favoritenkreis. – Foto: Werner Kroiß