Hallen-Spektakel: Beim Aldersbacher Cup gehts drei Tage rund

"Die Turnier-Serie würde ohne die 70 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht stattfinden können. Ein großer Dank geht an alle Sponsoren und Gönnern, speziell dem Hauptsponsor, der Brauerei Aldersbach", betonen die beiden Organisatoren Joe Stinglhammer und Andy Gfirtner.







Höhepunkt ist das Herrenturnier am Sonntag, in dem ab 12 Uhr zwölf Teams um den Siegerpokal kämpfen. "Wir haben wieder ein richtig gutes Teilnehmerfeld auf die Beine stellen können und im Rottal ist das mittlerweile ein Top-Event mit Alleinstellungsmerkmal. Leider musste uns Türk Gücü Straubing wegen ihrer Qualifikation für die Niederbayerische Hallenmeisterschaft absagen, dafür springt dankenswerterweise der TSV-FC Arnstorf ein. Ein super Sache", betont Johannes Stinglhammer, der hofft, dass das Ausrichter-Team um Coach Valdrin Blakaj den im Vorjahr errungenen Titel verteidigen kann.





Die Turnierübersicht:





Sehr stark besetzt sind auch das AH-Turnier und die beiden Nachwuchsturniere. "Beim AH-Turnier waren im Vorjahr Ex-Profis wie Björn Hertl am Start. Das war ein richtig schönes Turnier", berichtet Stinglhammer. Auch die Nachwuchswettbewerbe sind hochkarätig besetzt.





Das AH-Teilnehmerfeld (Freitag, ab 18:30 Uhr)

SV Huldsessen, DJK Thanndorf, SSV Eggenfelden, FC Dingolfing, Urlberger Buam, SV Erlbach, SpVgg Haberskirchen, TSV Ampfing







Das U13-Teilnehmerfeld: (Samstag, ab 09:30 Uhr)

SSV Eggenfelden, SV Guntamatic Ried, ASV Cham, Fußball-Talente Freiham, FC Dingolfing, SpVgg GW Deggendorf, SSV Jahn Regensburg, TSV Kareth Lappersdorf

Das U15-Teilnehmerfeld: (Samstag, ab 14:30 Uhr)

SSV Eggenfelden, DJK SF Reichenberg, SV Heimstetten, SV Waldeck-Obermenzing, FC Dingolfing, SV Wacker Burghausen, TSV 1880 Wasserburg, Kirchheimer SC