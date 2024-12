Befreiungsschlag - Der lang ersehnte Sieg für Wacker!

Im Rosenaustadion kam es am Freitagabend zu einem packenden Duell zwischen dem FC Augsburg und dem SV Wacker Burghausen.

Die Partie endete mit einem 3:2-Sieg für die Gäste, die nach einer langen Durststrecke endlich wieder einen Dreier einfahren konnten.



Wobei bereits in der neunten Minute die Hausherren durch Daniel Hausmann in Führung gingen. Nach einer präzisen Hereingabe verwertete er den Ball aus zehn Metern eiskalt und ließ Wackers Keeper Markus Schöller keine Chance.

Doch die Freude der Augsburger währte nicht lange: Nur neun Minuten später glich Niklas Doll für Burghausen aus.

Die Partie blieb spannend und in der 31. Minute fiel die Entscheidung des Schiedsrichters: Ein klares Foulspiel von Augsburgs Keeper Tobias Jäger führte zu einem Elfmeter, den Niklas Doll souverän verwandelte – Doppelpack und 2:1 für Wacker.

Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.



Nach dem Seitenwechsel kam es zunächst zu wenig gefährlichen Aktionen, bis in der 71. Minute Artur Andreichyk das 3:1 für Wacker erzielte. Nach einem schönen Querpass von Denis Ade traf er aus kurzer Distanz. Augsburg gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 81. Minute durch Lucas Ehrlich auf 2:3. In der Schlussphase drängten die Augsburger auf den Ausgleich, doch erneut Lucas Ehrlich vergab in der 84. Minute eine Großchance, als er vorm Schlussmann scheiterte.

Nick Rasoulinia musste nach einer weiteren Verwarnung mit Gelb-Rot vom Feld, somit Augsburg zum Schluss in Unterzahl.

In den letzten Minuten blieb es spannend, nach sieben nervenaufreibenden Minuten Nachspielzeit zitterten die Spieler und Fans von Wacker bis zum Schluss. Doch schließlich ertönt der erlösende Pfiff - der erkämpfte Sieg ist unter Dach und Fach und somit ist Platz acht vorerst gesichert. Augsburg bleibt trotz der Niederlage auf Platz elf, hat aber nächste Woche im Nachholspiel gegen die Reserve des FC Bayern noch die Chance, wichtige Punkte zu holen.





Zum ausführlichen Live-Ticker geht's hier: Live-Ticker FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen