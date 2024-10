Justin Strauch hat in der Icon League Besonderes erlebt. – Foto: Dirk Wallbaum

Beecks Keeper – einmal auf dem Platz mit Ribery Nach Yannik Leersmacher, Timo Braun und Justin Strauch mischt mit Marc Kleefisch nun auch ein vierter Beecker Akteur bei der Icon League in Düsseldorf mit. An jedem Spieltag zum Einsatz kommt das Quartett aber nicht. Verlinkte Inhalte Icon League Mittelrheinliga Wegb.-Beeck Two Stripes United Bürgeramt + 13 weitere

Während die Baller League nach der zweiten Auflage schon wieder Feierabend hat, ist bei der Icon League, dem neuen, unter anderem von Toni Kroos initiierten und stets montags im Düsseldorfer Costello gespielten Hallenspektakel-Format, quasi so gerade mal Halbzeit: Acht von 13 regulären Spieltagen haben die 14 Teams mittlerweile absolviert, die restlichen fünf Spieltage folgen bis zum 25. November.

Danach geht es aber erst so richtig los: Am 2. Dezember ermitteln die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn in den sogenannten „Play Ins“ zwei Teilnehmer fürs Finale im SAP Garten in München – die ersten Sechs der Tabelle sind dafür direkt qualifiziert. Diese Endrunde mit dann acht Teams steigt in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag, 15. Dezember. Vier Wegberger in der Icon League

Platz zehn ist noch für kein Team außer Reichweite – folglich können alle 14 Mannschaften noch aufs Finale in München hoffen. Das trifft damit auch auf ein Quartett des FC Wegberg-Beeck zu. Am besten von diesem steht zurzeit Timo Braun da: Der Mittelfeldspieler steht mit dem FC One Football und 18 Punkten auf Platz zwei. Kapitän Yannik Leersmacher folgt mit The Pack und zwölf Punkten auf Rang sechs, punktgleich direkt dahinter steht der nachnominierte und bislang zweimal zum Einsatz gekommene Stürmer Marc Kleefisch mit Buzz Club. Und der FC Bavarian ­Clique, zu dessen Kader Keeper Justin Strauch zählt, steht mit neun Zählern auf Rang zwölf, freilich punktgleich mit dem Zehnten. Ribery als Teamchef