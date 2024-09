Beeck rettet verlorengeglaubten Punkt

„Chancen verwerten!“, titelte am Sonntag die Stadionzeitung des FC Wegberg-Beeck. Vermutlich war es auch eine der häufigsten Aussagen, die die Spieler des Clubs in den vergangenen Wochen vom Trainergespann Stephan Houben und Mike Schmalenberg zu hören bekamen. Doch erneut spielte sich ein Drehbuch ab, das frappierend an die 1:2-Niederlage gegen Teutonia Weiden erinnerte: Wieder ging man in Führung, wieder gab man die Partie gegen einen Aufsteiger her. Einziger Unterschied: Dank eines Tores von Nils Hühne in letzter Sekunde reicht es doch noch für das 2:2 gegen den FC Pesch und damit für den ersten Zähler der Spielzeit.