BC Aichach trennt sich von Aleksandar Canovic Trainer-Duo übernimmt nun interimsmäßig den Kreisligisten

Nach einem Gespräch am Montagabend stand der Entschluss fest. „In beiderseitigem Einvernehmen“ gehen der BCA und Canovic nun getrennte Wege. Der 40-Jährige hatte erst im Sommer die Paarstädter übernommen. Bis zur Winterpause geben Markus Winkler, der bereits in den beiden Jahren zuvor beim BCA als Trainer fungierte und Routinier Christian Kapl die Kommandos bei den Aichachern. Der Sportliche Leiter Manfred Braun begründet die Entscheidung wie folgt: „Die sportliche Entwicklung der letzten Wochen war nicht gut. Wir mussten etwas tun und oft bleibt da nur eine Option.“ Braun betont aber auch: „Das ist natürlich nicht die alleinige Schuld des Trainers. Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht, es gibt keine Ausreden mehr.“ Auch Ivan Brekalo, der Canovic als spielender Assistent zur Seite stand, gehört nicht mehr dem Trainerteam an. Braun: „Er wird uns in den verbleibenden beiden Spielen zur Verfügung stehen. Ich gehe aber davon aus, dass er uns in der Winterpause verlassen wird.“

Aktuell ist der BC Aichach auf der Suche nach einem neuen Trainergespann. „Optimal wäre eine Konstellation mit einem auf dem Feld und einem an der Seite“, so Braun, der aber betont: „Wir werden keinen Schnellschuss machen. Wir hätten interne Lösungen auch bis Saisonende, aber natürlich hoffen wir, mit einem neuen Trainer in die Frühjahrsrunde zu gehen.“