Bayernliga: FCI-Reserve lässt Punkte - Karger-Gala gegen 1865 18. Spieltag

Zum Rückrundenauftakt gewann der TSV Landsberg gegen den VfB Hallbergmoos. Am Samstag empfängt Deisenhofen den TSV 1865 Dachau. Die Junglöwen müssen in Kirchanschöring ran und der FC Ismaning trifft im Abstiegskampf auf den Aufsteiger aus Nördlingen. Der Live-Ticker.

Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg und hat jetzt schon 16 Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Beim FC Gundelfingen klingelte es schon nach wenigen Sekunden im Kasten von David Daroczi. Janik Noller brachte die Hausherren nach vier Zeigerumdrehungen in Front.

Kurz darauf flog Tino Reich vom Platz und die Mannschaft von Nico Basta musste die Partie zu zehnt beenden. Markus Gallmeier (63.), Patrick Rott (78.) und erneut Gallmaier (81.) ließen in Überzahl nichts anbrennen und sorgten für den 14. Saisonsieg der Köck-Elf.

Der VfR Garching konnte Tabellenführer SV Schalding-Heining nur im ersten Durchgang Paroli bieten und hat das Heimspiel am Ende klar mit 0:4 verloren. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Dominik Weiß sieben Minuten nach Wiederanpfiff zur Führung für den Regionalliga-Absteiger.

Die Junglöwen haben nach einer zwischenzeitlich souveränen 3:0-Führung den Sieg beim SV Kirchanschöring gerade so über die Ziellinie gerettet. Im ersten Durchgang trumpfe Marco Manhardt auf und traf für die Münchner doppelt (8./18.).

Der FC Ingolstadt II konnte gegen Schwaben Augsburg nicht punkten. Dabei gingen die Hausherren durch Donald Nduka in Führung. Doch einen Spieler konnten sie defensiv nicht stoppen: Gäste-Torjäger Julian Kania. Sein Hattrick drehte das Spiel für die Schwaben, ehe Maximilian Heiß mit dem 1:4 den Deckel auf die Partie drauf machte. Der Anschlusstreffer von Ishak Karaogul kam zu spät. Die Ingolstadt-Reserve lässt wichtige Zähler im Kampf um die Aufstiegsplätze liegen.

Die Karger-Festspiele begannen mit einem verwandelten Elfer nach 19 Minuten. Arijanit Kelmendi wurde wegen der vorangegangenen Notbremse vom Platz gestellt. Treffer Nummer zwei (26.) und drei (36./FE) folgten noch vor der Pause. Sebastian Brey gelang kurz nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer (47.), doch Karger stellte vier Minuten später den alten Abstand wieder her. Michael Bachhuber (58.), nochmal Karger und Nico Patent machten den Kantersieg der Platzherren perfekt.

Was für eine Klatsche für den TSV 1865 Dachau am Samstagnachmittag. Beim FC Deisenhofen ging die Mannschaft von Alex Weiser mit 1:7 baden. Mann des Spiels war Nico Karger, der gleich fünfmal für die Blauhemden ins Schwarze traf.

Erlbach nutzt damit die Patzer von Dachau, Ismaning und Nördlingen und setzt sich weiter von den Relegationsplätzen in der Bayernliga Süd ab.

Der Big Points im Abstiegskampf konnte dagegen der SV Erlbach einfahren. Gegen Türkspor Augsburg setzte sich der Aufsteiger mit 2:0 durch. Die Führung brachte Maximilian Sammereier per Elfmeter. Das Spiel blieb lange Zeit offen, bis Thomas Breu schließlich mit seinem 2:0 den Endstand der Partie besorgte.

Der TSV Landsberg hat nach zwei Niederlagen in Serie am Freitagabend beim Tabellenvorletzten mit 3:0 gewonnen. Spielertrainer Sascha Mölders beendete seine Mini-Torflaute und traf nach zwölf Minuten zur Führung für die Gäste.

Kurz vor dem Gang in die Kabine legte Alessandro di Rosa für das Team aus dem Allgäu den zweiten Treffer zum 2:0-Pausenstand nach. In der Schlussphase machte Nikola Negic vor 400 Zuschauern mit dem 3:0 in der Nachspielzeit endgültig alles klar. Landsberg verbessert sich zumindest bis Samstagnachmittag auf Rang zwei. Hallbergmoos steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest.

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Landsberg 0:3

VfB Hallbergmoos-Goldach: Dominic Dachs, Brandon Happi Monthé (83. Carl Opitz), Christoph Mömkes, Andreas Giglberger, Andreas Kostorz, Johannes Petschner, Tobias Krause (46. Fabian Czech), Simon Werner (62. Maurice David), David Küttner (74. Stephan Thee), David Lucksch (78. Felix Breuer), Fabian Diranko - Trainer: Matthias Strohmaier - Trainer: Florian Brachtel

TSV Landsberg: David Hundertmark, Alexander Benede Aquayo, Alessandro di Rosa, Maximilian Holdenrieder, Sebastian Schmeiser, Bryan Stubhan (79. Vincent Stegmiller), Michael Hutterer, Timo Spennesberger (91. Nabil Tcha-Zodi), Sascha Mölders, Manuel Detmar (67. Branko Nikolic), Achim Speiser (58. Nikola Negic)

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Sascha Mölders (12.), 0:2 Alessandro di Rosa (40.), 0:3 Nikola Negic (90.+3)