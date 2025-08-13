Bayern-Trainer Seitz wünscht Buchmann von Herzen erste Minuten unter Klose

Bayern-Talent Tarek Buchmann schließt sich für die kommende Spielzeit leihweise dem 1. FC Nürnberg an. Bei seinem neuen Verein trifft er auf einen alten Bekannten.

München – Bis kurz vor Schluss hielt der 1. FC Nürnberg am zweiten Spieltag in der 2. Bundesliga erfolgreich die Null. Doch in der Nachspielzeit schlug Darmstadts Killian Corredor zu und sorgte für die zweite Niederlage in Folge für die Mannschaft von Mirsolav Klose. Noch nicht mit von der Partie war dabei Tarek Buchmann. Die Leihgabe vom FC Bayern stand gegen Darmstadt zwar im Kader, muss sich aber noch gedulden.

Im München schaut man genau auf die Entwicklung des 20-Jährigen. Vor allem sein Ex-Trainer Holger Seitz verfolgt den Werdegang seines ehemaligen Schützlings. „Tarek ist ein Spieler, zu dem ich eine emotionale Verbindung habe“, sagt der Coach der Bayern-Amateure. Den Durchbruch traut Seitz dem Innenverteidiger definitiv zu. „Meinerseits gibt es gar keinen Zweifel, dass Tarek seinen Weg gehen wird“, meint der Bayern-Trainer.

Voraussetzung dafür ist, dass Buchmann verletzungsfrei bleibt. Zahlreiche Verletzungen, darunter auch zwei Muskelbündelrisse, stoppten die Entwicklung des talentierten Verteidigers immer wieder. „Ich war oftmals bei seinen Verletzungen live dabei. Ich wünsche ihm, dass seine Reise nun verletzungsfrei weitergeht“, sagt der 50-Jährige.

Soll sich Nürnberg empfehlen: Miroslav Klose kennt Tarek Buchmann noch vom FC Bayern

Buchmann startete aufgrund einer Schulterverletzung mit Trainingsrückstand in die Vorbereitung. In der U23 des FC Bayern wurde er langsam wieder an seine Top-Verfassung herangeführt. Bei den beiden Regionalliga-Siegen gegen den FC Augsburg II (2:1) und den TSV Buchbach (6:3) war er jeweils für 60 Minuten im Einsatz. Dabei konnte er wohl den 1. FC Nürnberg von einer Verpflichtung überzeugen.

In Nürnberg trifft Buchmann auf einen alten Bekannten. Trainer Miroslav Klose kennt den Innenverteidiger noch aus der gemeinsamen Zeit bei der Jugend des FC Bayern. Beim Club soll der 20-Jährige die nächsten Entwicklungsschritte gehen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen – möglicherweise auch beim FC Bayern.

„Ich wünsche ihm von Herzen, dass er bald die ersten Minuten bekommt“, drückt ihm Seitz die Daumen. Möglicherweise gelingt es ja Buchmann, das nächste Mal ein Gegentor in der Nachspielzeit zu verhindern. (ng)