Transfer offiziell: Bayern-Juwel wechselt nach irrer Verletzungs-Historie in die 2. Bundesliga

Die Zeit von Tarek Buchmann an der Säbener Straße läuft ab. Das Innenverteidigertalent des FC Bayern wechselt zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga.

Update vom 05. August, 15.15 Uhr: Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell. Tarek Buchmann verlässt den FC Bayern und schließt sich leihweise dem 1. FC Nürnberg um Cheftrainer Miroslav Klose an. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag (05. August) offiziell bekannt. Zuvor hat das 20-jährige Innenverteidiger-Talent seinen ursprünglich bis 2026 gültigen Vertrag beim FCB um ein Jahr verlängert.

„Tarek bringt alles mit, um sich im Profibereich zu etablieren. Leider hatte er in den vergangen beiden Jahren großes Verletzungspech, umso mehr haben wir uns gefreut, dass er nun in den ersten Spielen der Regionalliga-Saison sein Comeback gegeben hat“, wird Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert. Buchmann bekomme in Nürnberg nun die Möglichkeit, „wertvolle Spielpraxis in der Zweiten Liga zu sammeln“, so Freund.

Erstmeldung vom 04. August, 11.39 Uhr: München – Am vergangenen Freitag absolvierte Tarek Buchmann noch einmal knapp 60 Minuten im Trikot des FC Bayern. Wie schon im ersten Saisonspiel der U23 gegen den FC Augsburg II. Nach vielen Verletzungen soll der 20-Jährige Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke finden. In Zukunft dann am Valznerweiher in Nürnberg. Nach Informationen von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern ist die Bestätigung des Transfers nur noch eine Frage der Zeit.

Tarek Buchmann beim FC Bayern vom Pech verfolgt – Neustart beim 1. FC Nürnberg unter Miro Klose

Wie der kicker berichtet, hat sich der 13-fache Juniorennationalspieler nach sechs Jahren an der Isar zu einem Tapetenwechsel entschieden und folgt ein Jahr vor Vertragsende dem Lockruf von Miroslav Klose. Unter dem WM-Rekordtorschützen machte Buchmann nach seinem Wechsel vom FC Augsburg nach München 2019 die ersten Schritte bei den B-Junioren. Jetzt trifft er wieder auf seinen alten Förderer.

Für den 1,88-Meter großen Verteidiger ist es ein Neuanfang. In den letzten zwei Jahren klebte ihm das Pech an den Fußballschuhen. Im Februar feierte Buchmann nach 540 Tagen Leidenszeit sein Comeback. Es dauerte insgesamt nur 66 Minuten. Gleich im zweiten Spiel gegen Würzburg folgte der Rückschlag. Durch eine Schulterverletzung kam es zur nächsten Zwangspause bis Saisonende.

„Ich traue ihm nach wie vor alles zu. Tarek ist so schlau und spielintelligent, dass er sehr schnell wieder in die Spur finden kann. Und dann stehen ihm alle Türen oben offen.“

Holger Seitz.

„Er hat wirklich sehr viel Pech gehabt. Die Schulterverletzung war maximal unglücklich, ist aber verheilt“, sagte Holger Seitz vor wenigen Tagen im Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern und kündigte an, ihn peu à peu „zu seiner absoluten Topform hinentwickeln“ zu wollen.

Diesen Job übernimmt ab sofort Klose und sein Team beim fränkischen Zweitligisten. Offenbar haben Vincent Kompany, sein Team und die sportliche Leitung nicht mehr an den Durchbruch im hochkarätig-besetzten Kader von der Säbener Straße geglaubt. Seitz war noch optimistisch, dass Buchmann wieder zu alter Stärke zurückfindet. „Ich traue ihm nach wie vor alles zu. Tarek ist so schlau und spielintelligent, dass er sehr schnell wieder in die Spur finden kann. Und dann stehen ihm alle Türen oben offen.“