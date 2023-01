Jacqueline Dünker wird Cheftrainerin der Frauen beim FC Zürich. – Foto: Henrik Martinschledde

Bayer 04 Frauen: Co-Trainerin Dünker wechselt nach Zürich Neue Co-Trainerin der Bundesliga-Frauen soll im Januar kommen.

Jacqueline Dünker verlässt Bayer 04 Leverkusen auf eigenen Wunsch. Die 36-Jährige wird künftig als Cheftrainerin der ersten Frauenmannschaft des Schweizer Erstligisten FC Zürich tätig sein. Im Sommer 2019 war Dünker als Co-Trainerin, zunächst an der Seite von Achim Feifel und seit Beginn der Spielzeit 2022/23 von Robert de Pauw, an ihre alte Wirkungsstätte nach Leverkusen zurückgekehrt. Von 2008 bis 2011 lief sie für die Werkself-Frauen auf. „Jacqueline Dünker ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Cheftrainerinnenposten beim FC Zürich annehmen zu dürfen. Diese Chance möchte wir ihr nicht nehmen und sind dem Wunsch daher nachgekommen“, sagt Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs und Frauen bei Bayer 04. „Wir danken ihr für ihre Arbeit und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer nächsten Station.“

Der A-Lizenz-Trainerin fällt der Abschied nach eigenem Bekunden nicht leicht. „Ich weiß zu schätzen, was ich in Leverkusen hatte“, betont sie. „Die Arbeit mit der Mannschaft hat mir sehr großen Spaß gemacht. Als Cheftrainerin an der Seitenlinie stehen zu dürfen, ist allerdings etwas, worauf ich in den vergangenen Jahren hingearbeitet habe. Ich freue mich nun über die Chance, die ich gerne ergreife.“ Über die Nachfolge Dünkers wird im Januar entschieden.