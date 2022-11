Barskamp klettert ans rettende - Barum patzt in Holdenstedt Bezirksliga Lüneburg 1: An der Spitze hat nur Bardowick die Konstanz

Mit einem Sieg im Keller-Duell beim Vastorfer SK hat der TuS Barskamp erstmals die Abstiegsränge der Bezirksliga Lüneburg 1 verlassen. An der Tabellenspitze löst Bardowick auch die schwere Aufgabe von Scharnebeck, während Barum in Holdenstedt patzt.

Mit einer ersatzgeschwächten Elf trat Barum in Holdenstedt an. Nachdem Barum in der Anfangsphase gefährlich wurde, arbeitete sich der SVH immer besser in die Partie. Schließlich befanden sich die Gäste bei einem Freistoß aus dem Halbfeld im Tiefschlaf. Kevin Dähne konnte die Kugel in aller Seelenruhe mit dem Kopf querlegen für Ole Engelke, der einschob (43.). Nach dem Seitenwechsel war es ein Zuspiel von Frederik Swit, das der MTV zu lässig klären wollte, weswegen Sven Reiß auf der rechten Seite durchbrach und zum 2:0-Endstand einschob (61.).