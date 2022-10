Bardowick trotzt Reppenstedt - Gertig lässt Römstedt jubeln Bezirksliga Lüneburg 1: TSV Bardowick bleibt unangefochtener Spitzenreiter

In der Bezirksliga Lüneburg 1 hat der TSV Bardowick im Topspiel gegen Aufsteiger Reppenstedt einen Verfolger abgeschüttelt. Der MTV Römstedt verbucht gegen den SV Ilmenau den letzten Schlag für sich, Küsten feiert einen Kantersieg in Emmendorf.

Der TuS Barskamp hat mit einer hochkonzentrierten Leistung den zweiten Saisonsieg eingefahren. Mit dem 4:0-Erfolg bei Aufsteiger Holdenstedt nähert sich Barskamp dem rettenden Ufer wieder an. In einer ausgeglichenen Partie waren die Gäste etwas griffiger und setzten die entscheidenden Nadelstiche. Mit dem 3:0, dem zweiten Tor von Jonas Steckelberg, spätestens aber dem 4:0 durch Yannik Lau war die Begegnung entschieden.

Der TuS Bodenteich rief eine gute Vorstellung ab, musste sich im Derby beim MTV Barum dennoch geschlagen geben. Nachdem Bodenteich durch Kacper Ulfik in Führung ging (26.), glich Barum durch Dennis Ohneseit zu schell aus (27.) und drehte die Partie dann sogar komplett (38.). Die Gäste blieben mutig, kamen aber nicht zum Ausgleich. Stattdessen holte Daniel Maaß zum entscheidenden Schlag aus (81.). Der erneute Anschluss von Tristan Krenz kam zu spät (90.+4).

Der SV Emmendorf war gut in der Partie, doch Küsten war die effektivere Mannschaft. Als Tom Leesch im zweiten Durchgang für die Gäste auf 3:0 erhöhte, war die Begegnung entschieden. Küsten nutzte den Rückenwind und schraubte das Ergebnis zu einem 7:1-Sieg in die Höhe.

Lukas Hertting gleicht für zehn Melbecker aus, doch Alexander Gertig und Römstedt haben die Schlusspointe. Insgesamt waren die favorisierten Hausherren spielbestimmend, der SV Ilmenau biss sich jedoch in die Partie. Auch in Unterzahl blieben die Gäste aktiv und verdienten sich für ihren Aufwand den besagten Ausgleich durch Hertting (90.+1). Nur zwei Zeigerumdrehungen später jubelte dann aber doch der MTV, der durch einen ansehnlichen Treffer von Gertig den Sieg einfuhr.

Der Vastorfer SK bleibt alleine mit der Roten Laterne in der Hand am Tabellenende. Im ersten Durchgang erzielte Landesliga-Absteiger Breese-Langendorf die Tore durch Max Fahren (25.) und Johannes Bahlo (45.). Anschließend legten die Gäste zwar nicht mehr nach, doch mit einer Roten Karte gegen den VSK in der 70. Minute war die Partie früh entschieden.