Bahlinger SC schlägt die SpVgg. Unterhaching mit 3:0 Deutlicher Erfolg gegen die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner

Nur 16 Stunden nach Abpfiff der Begegnung gegen die kleinen Bayern war die Partie der Kaiserstühler gegen die SpVgg. Unterhaching angesetzt. Beim 3:0-Erfolg gegen den ehemaligen Bundesligisten, der von Sandro Wagner trainiert wird, waren Hassan Pepic, Marco Bauer und erneut Santiago Fischer die BSC-Torschützen. „Die beiden Spiele binnen kürzester Zeit waren natürlich auch etwas stressig. Es hat sich aber gelohnt“, so Siefert. Einen sehr guten Eindruck hinterließ dabei der zuvor lange verletzte Ylber Lokaj, der Anfang Dezember gegen Ulm (0:0) erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden hatte. „Wir sind sehr froh, dass er wieder dabei ist und sich so gut präsentiert“, so Siefert. Bei Shqipon Bektasi, Fabio Kinast, Ivan Novakovic und Roman Angot ist hingegen weiter Geduld gefragt.

Bevor es am Samstag, den 4. März, gegen die Bundesligareserve des FSV Mainz in Bahlingen wieder um Regionalligapunkte geht, nimmt der Bahlinger SC am kommenden Samstag in Stuttgart an einem Dreierturnier mit dem Regionalligisten TSG Balingen und dem Oberligisten Stuttgarter Kickers teil. Am Mittwoch, 8. Februar, gastiert im Kaiserstuhlstadion der Oberligist Freiburger FC. Im Anschluss folgt das Viertelfinale im Südbadischen Pokal gegen den Oberligisten FC 08 Villingen am 25. Februar.