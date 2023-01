Bad Kötzting glückt Verpflichtung von Topstürmer Mühlbauer Der aktuelle Spielertrainer des SV Arnbruck schlägt zur neuen Saison seine Zelte am Roten Steg auf

Die Kaderplanung für die neue Saison läuft also bereits beim FCK und nachdem für die Restsaison in der Landesliga Mitte bereits drei Neuzugänge dingfest gemacht werden konnte, steht nun auch der erste Neue für die kommende Spielzeit fest. „Ich hatte beziehungsweise habe eine sehr gute Zeit als Spielertrainer beim SV Arnbruck. Es hat mir geholfen, in der sportlichen Reife nochmal einen großen Schritt nach vorne zu machen. Man sieht jetzt manche Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel, was für meine Zukunft sehr hilfreich ist. Mir ist es wichtig, die Restsaison in der Kreisklasse mit dem maximalen Erfolg abzuschließen. Anschließend brenne ich für die neue Aufgabe beim FCK und hoffe auf eine sehr erfolgreiche Zeit am Roten Steg“, lässt sich Christian Mühlbauer in einer Vereinsmitteilung zitieren. Überdies hat das ganze Drumherum mit Stadion, Fans und der Tradition Mühlbauer an den Roten Steg gezogen, das ist herauszuhören.



Derweil tut Kötztings Sportdirektor Marco Dellnitz seine Freude über die gelungene Verpflichtung kund, nicht umsonst spricht er von einem „regionalen Toptransfer“, den man den eigenen Zuschauern präsentieren könne. Mühlbauer sei angesichts seiner aktuellen Trainertätigkeit in Arnbruck gereift und darüber hinaus „unwahrscheinlich“ ehrgeizig. Im Detail lässt Dellnitz verlauten: „Christian hat alles, was ein Offensivkicker braucht. Durch seine Schnelligkeit, Dynamik und Dribbelstärke wird er uns mit Sicherheit enorm weiterhelfen. Wir hatten ein sehr harmonisches und ausführliches Meeting. Durch seine Trainertätigkeit ist er gereift und macht sich viele Gedanken über den Fußball. Christian ist unwahrscheinlich ehrgeizig, menschlich top und will mit dem FCK Erfolg haben.“



Von 2015 an stand der 25-jährige Stürmer sechs Jahre lang in Diensten der SpVgg, wo er Jahr um Jahr mit einer starken Trefferquote von sich reden machte. Und auch Teamkapitän war. Auch heuer knipst Mühlbauer fleißig und führt mit 17 Saisontreffern – dazu kommen ein Dutzend Assists – die Torschützenliste der der Kreisklasse Regen an. Seit der abgelaufenen Saison coacht er der SV Arnbruck als Spielertrainer.



Mühlbauers baldige Mitspieler haben am Freitagabend die Vorbereitung auf die Restsaison aufgenommen. Platz drei zur Winterpause lässt auf mehr hoffen. Rund 30 Spieler konnte Trainer Erich Hartl zum Auftakttraining begrüßen, darunter auch die Winterneuzugänge Lukas Schleich und Dominik Hanninger. Kommenden Samstag absolviert man gegen den SV Donaustauf sein erstes Spiel der Vorbereitung.