Bach II holt sich die Herbstmeisterschaft Geisling mit einem Kantersieg +++ Hofdorf mit einem Last-Minute-Sieg

Alteglofsheim II – Hofdorf 3:4

Schiedsrichter: Esad Hodzic. Tore: 1:0 Dominik Blendl (2.), 2:0 Pascal Ferstl (6.), 2:1 Leopold Wolf (9.), 2:2 Christian Weiß (26.), 3:2 Pascal Fehr (43.), 3:3 Christian Weiß (47.), Laszlo Keller 3:4 (90.). Der Favorit aus Hofdorf (17) landete in Alteglofsheim (8) einen Last-Minute-Sieg. „Nach einer 2:0-Führung haben wir uns den Schneid abkaufen lassen und vermeidbare Gegentore kassiert. Kurz vor Ende der Partie hatten wir den Siegtreffer auf dem Fuß. In der Nachspielzeit kassierten wir nach einer Ecke ein kurioses Gegentor zum 3:4. Ein Punkt wäre verdient gewesen“, bedauert TSV-Trainer Mike Pisterer. „Zwei vermeidbare Gegentore zu Beginn brachten uns etwas aus dem Konzept. Dennoch kamen wir zurück und landete in der Nachspielzeit noch einen glücklichen Dreier. Mit der Mannschaftsleistung und der gezeigten Einstellung können wir zufrieden sein“, so SpVgg-Trainer Dirk Steger.

Sarching II/Illkofen II – Geisling 0:6

Schiedsrichter: Gerhard Schnurrer. Tore: 0:1 Adrian Biederer (5.), 0:2 Elias Rauscher (19.), 0:3 Elias Rauscher (42.), 0:4 Elias Rauscher (44.), 0:5 Franz Weigel (70.), 0:6 Matthias Zirngibl (73.). Der Rangletzte Sarching II/Illkofen II (4) musste die neunte Niederlage hinnehmen. Geisling (11) feierte endlich den dritten Sieg. „In der ersten Halbzeit waren wir deutlich überlegen, spielten gut nach vorne und führten verdient mit 4:0. Im zweiten Durchgang spielten wir kräfteschonend und nicht mehr so zielstrebig. Dennoch ein klarer Sieg“, erläutert TVG-Coach Florian Seebauer.

Bach II – Altenthann 1:0

Schiedsrichter: Baris Bektas. Tor: Felix Schindlbeck (64.). Bach II (31) holte mit dem zehnten Sieg die Herbstmeisterschaft, Altenthann bliebt auf neun Zählern sitzen. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Vorrunde ohne Niederlage haben abschließen können. Das ist doch etwas Besonderes. Die Gäste kämpften und spielten gut auf. Wir hielten jedoch voll dagegen, nutzten eine unserer wenigen Chancen zum Siegtor. Die Führung brachten wir schließlich souverän über die Zeit“, freut sich VfB-Coach Max Fichtl, der viele Jahre Trainer bei den Gästen war. „Eine sehr gute Leistung. Wir hatten einen Lattenknaller durch Michael Brandl. Das Spiel wurde durch einen Sonntagsschuss entschieden. Gerne hätten wir unserem Ex-Trainer Max Fichtl, dem wir zur Herbstmeisterschaft gratulieren, ein Pünktchen abgenommen“, so DJK-Abteilungsleiter Andreas Seidl.

Thalmassing II – Mintraching II 5:1

Schiedsrichter: Jürgen Stiller. Tore: 1:0 Thomas Faltermeier (4.), 2:0 Noel Martinez Abelleira (13.), 2:1 Tobias Schmidt (27.), 3:1 Andreas Dünzinger (54. Elfmeter), 4:1 Lucas Gaßner (69.), 5:1 Eigentor (77.). Thalmassing steht mit 24 Punkten weiterhin auf Rang drei, Mintraching (13) kassierte die siebte Niederlage.

Köfering – Brennberg 0:6

Schiedsrichter: Manuel Sollinger. Tore: 0:1 Mario Reiter (25.), 0:2 Patrick Beiderbeck (41.), 0:3 Patrick Weigel (68.), 0:4 Andreas Rösch (78.), 0:5 Patrick Beiderbeck (81.), 0:6 Manuel Beiderbeck (86.). Der SSV Brennberg (29) sicherte sich den neunten Sieg (9/2/0) und übersteht die Vorrunde ohne Niederlage. Köfering weist eine ausgeglichene Bilanz auf (5/1/5). „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel relativ ausgeglichen gestalten können. Beide Gegentore waren vermeidbar. Im zweiten Durchgang hatte Brennberg die Oberhand gewonnen. Der Sieg war verdient, fiel aber etwas zu hoch aus“, erklärt SSV-Trainer Stefan Buchner. „Eine disziplinierte Leistung und ein absolut verdienter Auswärtssieg. Wir hatten in der Vorrunde sieben Auswärtsspiele und nur vier Heimspiele, blieben mit neun Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen. Darauf können wir mehr als stolz sein“, freut sich SSV-Trainer Erwin Fichtl.

Barbing II – Rosenhof 0:4

Schiedsrichter: Sebastian Mühlbauer. Tore: 0:1 Daniel Gadek (2.), 0:2 Daniel Gadek (19. Elfmeter), 0:3 Lukas Leikam (38.), 0:4 Morina Shkelqim (45.). Der FC Rosenhof-Wolfskofen holte sich den siebten Sieg (7/1/3), Barbing II (6) bleibt nach der neunten Niederlage Vorletzter. „Zur Halbzeit führten wir bereits mit 4:0, zeigten eine gute Leistung. Im zweiten Durchgang konnten wir nicht mehr daran anknüpfen. Der Sieg war insgesamt hochverdient“, so FC-Abteilungsleiter Maximilian Achhammer.

Hier die Vorberichte:

Alteglofsheim II – Hofdorf (Sonntag, 12:45 Uhr)